2月10日，小顽智能全自动猫砂盆正式开启线上预售，该款产品已获国际独立第三方检测、检验和认证机构德国莱茵TUV大中华区（简称“TUV莱茵”）颁发的“宠物安全”China-mark（中国标识）认证证书。

近年来，随着中国经济社会快速发展和人口结构的变化，宠物消费市场呈现巨大活力，数据显示，2022年双“11”期间，宠物食品及用品销售额达到31.2亿元。各类宠物用品和相关服务层出不穷，如何保障消费者权益、保护宠物本身的安全等成为监管部门和宠物主人关注的问题。

“宠物安全”（Safe for Pets）认证是TUV莱茵针对智能宠物用品推出的新服务，鉴于现有安规标准仅考核产品对人是否存在危险，该认证旨在确保产品在设计和测试中考虑到宠物实际使用过程中的安全性。

小顽智能全自动猫砂盆具有9重安全防护功能，包括电子围栏、入口红外检测、仓内生物感应、高精度称重、落粪口红外保护、电机过载保护、9项异常报警、9项启动自检、机身倾倒报警等。TUV莱茵从产品安全、宠物感应、猫砂盆稳定性、滚筒内部结构、材料安全性、落粪口防夹、软硬件功能安全、传感器可靠性、产品说明书用户指引等维度，对小顽智能全自动猫砂盆进行评估，结果表明该产品符合TUV莱茵“宠物安全”标准要求，获颁China-mark认证证书。

China-mark认证是TUV莱茵推出的一项本地化、自愿性认证服务，旨在助力国内品牌提升知名度，追求卓越品质。厂商可依据国内与国际更高标准进行认证，获得标识的产品表明其在相应的安全、质量或性能方面更加出色。