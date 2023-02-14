

日前BEYOND组委会已正式公布，BEYOND 2023将以“重义科技Technology Redefined”为主题和大家在线下见面，将于2023年5月10日-13日在澳门举办，BEYOND Expo 2023 依旧持续关注三大子品牌：可持续发展、生命科学、消费科技，从独立展区到行业峰会展开为期4天的精彩展会内容。

BEYOND Expo 2023将在大会规模层次、参会嘉宾的影响力、参与企业的行业跨度、参展商的数量，国际嘉宾和观众占比等多维度再创新高！作为亚洲最具规模和影响力的国际科技博览会，BEYOND Expo 2023 将在澳门威尼斯人金光会展中心设立近10万平米的展区，为消费科技、生命科学、可持续发展领域的创新企业提供最专业的展示平台。届时将有来自全球的世界五百强、大型跨国企业、独角兽创新企业以及新型初创企业超1,000个展商参与，目前，多家企业已达成参展意向。

展览区平面图（点击图例可以看大图）

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标展报名



*标展将以大会最终落实的设计图为准

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标准展位 面积：9㎡

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展位联系人：Sicilly 15868176570

邮箱：event@beyondexpo.com

特展报名

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*务必填写“推薦人/機構”

为什么选择参加BEYOND Expo 2023？

· 线下参展

BEYOND Expo 2023 预计吸引1000+海内外科技企业参展，海外企业预期所占比例达到40%，展商将与来自全球的参会者面对面互动交流。



往届峰会现场（点击图例查看大图）



往届展区盛况（点击图例查看大图）

· 国际买家和政企代表团巡展：

BEYOND 组委会将组织政府代表、国际买家、海外商会代表和产业生态伙伴等大会贵宾参观展区。在巡展活动中，您的公司将有机会接洽到上述贵宾团并一同探索合作机会。

· 行业领袖晚宴：

BEYOND 组委会将定向邀请展商参加于 5 月 10 日举行的贵宾晚宴。政府机构、投资机构、大型企业、商业协会和媒体的主要代表都将出席晚宴。

· 峰会&圆桌会议：

每年BEYOND 组委会都会邀请来自世界各地的卓越演讲者围绕BEYOND Expo三大子品牌探讨相关议题。作为国际顶级科技创新峰会，BEYOND Expo 将设置最先锋的论坛话题，邀请最权威的行业领袖分享创见。作为展商代表，您也可以申请演讲者席位，代表企业登上国际舞台。



往届峰会现场（点击图例查看大图）

· 国际化媒体传播：

更好的传播价值是BEYOND的使命之一。BEYOND 组委会将邀请百余家海内外媒体到场报道。会场还设置了新产品发布区域和全球媒体中心，如果您的企业希望在大会期间发布新品或是有其他传播需求，BEYOND 组委会也将竭诚为您安排。



往届媒体传播数据汇总（点击图例查看大图）



往届多样媒体参与形式及数据汇总

（点击图例查看大图）

· 商务会议：

BEYOND 组委会会为有需求的展商安排闭门会议，您可以与您感兴趣的其他企业、商业组织或个人进行私人会面，在大会期间高效沟通，有针对性的邀约潜在客户、上下游合作伙伴、投资机构或政府代表等。

· 资本对接活动：

BEYOND 组委会将在大会期间组织多种形式的资本对接活动，包括但不限于国际资本对接会（1v1），创新路演，BEYOND组委会将邀请行业领袖、国际资本、媒体出席活动，为您的企业提供公开地或一对一地阐释商业计划的机会。



往届部分投资机构（点击图例查看大图）

· 社交活动：

博览会期间，BEYOND组委会及其合作伙伴每天都将举办各种社交派对，为与会贵宾们创造轻松的社交场景，共同享受澳门独一无二的国际化氛围。

BEYOND组委会强大阵容背书

BEYOND Expo 2023得到各界的大力支持，组织阵容强大：大会将由澳门科技总会主办，国务院国资委规划发展局、工信部国际经济技术合作中心、商务部外贸发展事务局、生态环境部对外合作与交流中心、中国国际科技交流中心、中国中小企业国际合作协会、中华医学会、中国电子商会合办，蓝迪国际智库、CCG 中国东盟大湾区合作中心为战略合作伙伴，广东省工商业联合会（总商会）、广东省粤港澳合作促进会协办，动点科技、Forte Inc、南光国际会议展览有限公司承办，以及澳门贸易投资促进局，澳门经济及科技发展局、澳门卫生局、澳门药监局、中关村发展集团、广东省科技厅、深圳市科技创新委员会、北京港澳台科技合作中心、上海科学技术交流中心、中国环境保护协会、“一带一路”绿色发展国际联盟、中企会企业家俱乐部、社会价值投资联盟、深圳市中小企业服务局、粤港澳大湾区企业家联盟、京澳经济文化交流促进会、中关村股权投资协会、Impact Hub Shanghai、香港青年联会、香港菁英会、澳门青年联合会作为支持单位。

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往届回顾

BEYOND Expo创立于2020年，成功举办两届，目前已是亚洲最具规模和影响力的国际科技博览会之一，累计招募展商800家，500余位商界创新领袖成为大会演讲嘉宾，现场观众累计超过5.5万人，举办行业论坛150余场，BEYOND Expo 2022更是以元宇宙的全新交互形式，创造了科技博览会的历史，线上峰会观看量累计600万次，全网浏览量突破1亿次，成功诠释国际化的科技交流平台。

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