在比特币诞生并崛起的14年里，围绕着这一加密货币衍生出的矿机、加密货币交易所、加密货币借贷平台等多种业态也迅速兴起。但随着比特币价格在过去一年动荡的市场行情中坐上过山车，以上相关产业也随之受挫，经营困难乃至破产的现状时有发生。比特币ATM机就是其中之一，这一有着近10年历史、一度无比兴盛的产业正在加密货币熊市的连锁反应中遭遇重创。

近日，美国和巴西最大的比特币ATM机运营商之一Cash Cloud申请了破产保护。就在几周前，Cash Cloud最大的金融支持者、全球最大的加密货币贷款机构之一Genesis Global Capital刚刚申请破产。

相关文件表明，Cash Cloud负债为1~5亿美元，资产为5000万美元~1亿美元，债权人数量达1万多名，仅对前两大债权人就欠下1.16亿美元债务。

潮起：一台机器三重利润

2013年，RoboCoin在加拿大温哥华投放了全球第一台公用的比特币ATM机。运行首日，比特币 ATM就迎来81位用户，交易总额达到1万美元；运行第一周就完成348笔交易，交易金额达10万美元。

比特币ATM机的主要功能是实现比特币（也包含以太币、莱特币、狗狗币等多种选择）和美元（包括现金、借记卡、信用卡等）的相互兑换，在以美元兑换加密货币的过程中，需向ATM机运营方支付10-20%的服务费，购买的加密货币会在3~5分钟内到达用户的加密钱包。RoboCoin生产的比特币ATM机最初的终端售价为2万美元，支持手掌静脉扫描仪、身份证件扫描仪和面部识别三种验证方式，主要投放于咖啡厅、加油站和杂货店等场所，运营方会向零售商支付空间使用费。

除了ATM机本身的售卖利润以及服务手续费，比特币ATM机制造商还可以从加密货币交易所或数字钱包的租借费用中获取利润。

随着市场参与者不断增多，开创者RoboCoin的市场份额逐渐走低。截至2015年7月底，Robocoin只剩下不到6%的市场份额。之后的3年里，加密ATM市场开始从分散走向集中。2018年，全球42家比特币ATM的生产企业中，仅Genesis Coin（美国）和General Bytes（捷克）两家公司就垄断了比特币ATM机60%以上的市场份额。

过去近10年的时间里，加密ATM数量不断增加，截至2022年8月初，全球加密ATM数量已超39000台。在此过程之中，全球加密ATM中心也从最初的加拿大转移至美国。

报告显示，2023年，加密货币ATM机市场规模将增至1.445亿美元。

退烧：熊市之罪

2022年结束时，加密货币交易量的7天移动平均值达到3.526亿美元，环比下降了近五成，处于过去两年来的最低水平。与许多与加密相关的产品一样，加密ATM的安装和使用也受到了加密熊市的挑战。

2022年9月，全球网络中459台加密ATM被移除。在比特币等加密货币市值大幅缩水的背景下，全球净加密ATM数量也出现下降。此前的2018年7月，因比特币价格下滑和触底，与比特币相关的ATM机增长速度也一度出现明显降低。

过去几年里，比特币ATM机高速扩张，充斥着美国的城市和乡村。CoinATMRadar数据显示，截至2022年11月底，美国有加密ATM机34000台。如今，这种繁荣已然结束。此次破产的Cash Cloud为美国约7.9%的比特币ATM机提供服务，这意味着美国运行中的比特币ATM机的数量减少了近2700台。官网显示，Cash Cloud拥有超过5000台ATM，可处理40多种加密货币。

加密货币熊市也导致了用户兑换加密资产需求的降低。据报道，2022年12月，位于美国中心城区的比特币ATM取款机使用频率已经由每两周一次降为更低，位于乡村的比特币ATM更加无人问津。甚至在一些人流量较少的地区，部分企业运营的加密ATM因使用量低无法覆盖租金、营销和人工成本而堆积了上亿美元的债务。目前，已有加密货币自动取款机运营商放慢了安装新设备的速度，专注于将未充分利用的机器转移到效益更好的地方。

与年初预测的一致，加密货币市场已于2023年初开始触底反弹。开年以来，比特币价格累计上涨40%以上，甚至一度触及2.4万美元（约合人民币16.4万元）的水平。同时，加密货币交易量也在以每周11%的幅度回升。

但就现状而言，加密货币市场可能还需要一段时间才能消化2022年遗留下来的负面影响。除了上述破产的企业，2023年至今，还有加密借贷公司Amber、美国最大加密货币交易所Coinbase、新加坡加密金融服务公司Matrixport陆续宣布裁员，裁员比例10%~20%不等。

变局：扩圈与监管

由于存在大量的加密货币ATM硬件和软件提供商以及有利的投资环境，北美将继续领跑全球加密货币ATM市场。

尽管因相关运营方破产致使加密ATM机数量有所下滑，但美国在加密ATM机占有量方面的绝对优势并未改变。而加拿大在2022年加密货币下行的市场行情中依然实现了比特币ATM安装量28%的增长。最新数据显示，美国与加拿大合计拥有的加密ATM占世界总量的94.4%。

另外，澳大利亚的加密ATM安装数量快速激增，新装量位居全球首位。在今年初不到一个月的时间里，澳大利亚先后超过萨尔瓦多和西班牙，成为加密ATM安装量仅次于美国和加拿大国家。澳大利亚占全球加密ATM安装量的0.6%，按照这个速度，澳大利亚有能力接管亚洲的加密ATM数量，达到312台ATM。

除了北美、拉美、欧洲、大洋洲国家，加密ATM机还在欧洲的贫困国家波黑落地开花。在一些经济体系薄弱的地区，高通胀和缺乏传统的金融服务使得加密货币采用率较高。

与此同时，在全球14个加密货币合法化的国家中，已经有不少国家的监管者发现了加密ATM的金融风险。

日前，英国金融行为监管局（FCA）公告称，将对英国第三大城市利兹未注册的加密ATM机运营商采取行动。而这一行动的打击面将是巨大的，因为目前尚无加密ATM机运营商获得FCA的注册，在英国运营未注册加密 ATM 机是非法行为。由于加密ATM供应商缺乏防止洗钱的KYC措施，FCA在去年3月就已命令其停止运营。

2022年初，FBI就曾就加密货币ATM诈骗发出了警告，同时还指出诈骗者有时还会伪装成多种角色进行诈骗，通常受害者都难以取回资金。今年初，美国联邦贸易委员会（FTC）已就涉及加密货币ATM机的诈骗向消费者发出警告。