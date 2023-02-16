2月16日，佳能（中国）有限公司正式宣布推出佳能首款桌面型大幅面打印机imagePROGRAF TC-5200，纤薄机身集中多项核心技术，满足居家、小型或临时性办公场所工作人员对节省办公空间、简便操作、多种尺寸高品质打印输出的需求。设备使用170ml规格的大容量墨水瓶，适合连续输出，对环境友好，实现低功耗运行，打印时耗能仅为28W，是设计、建筑、餐饮与零售等多行业从业人员的贴心选择。

桌面型大幅面，纤薄机身省空间

imagePROGRAF TC-5200 24英寸大幅面打印机拥有纤薄机身，外观时尚、设计紧凑，可以方便的放置在书架或书桌上使用，适合工作空间有限却有大幅面打印需求的用户。其机身顶部采用无横轴式卷筒支架设计，与传统有横轴式卷筒设计相比，安装纸张时更加节省操作空间。此外，对于居家、小型或临时性用户而言，给打印机设备配备专门的IT维护人员，显然有些困难。为了解决用户设备自行维护难的问题，imagePROGRAF TC-5200延续了imagePROGRAF系列的优点，所有基础操作都置于机身的正面。无论是卷筒纸安装、单张纸安装、保养墨盒更换或是添加墨水，用户都无需移动打印机或绕到打印机背面，在正面即可轻松简洁的完成操作。这样的全前端操作设计不仅可使打印设备靠墙放置，有效利用空间减少占地面积，而且还大大节约了设备维护的时间。

同时，用户可以根据自身需求，为imagePROGRAF TC-5200打印机额外选配桌面式收纸篮，让打印文件轻松收纳的同时，也可以使商务办公空间更加整洁有序。

imagePROGRAF TC-5200产品摆放示例

imagePROGRAF TC-5200桌面式收纸篮

连续供纸输出，满足多种需求

imagePROGRAF TC-5200标配ASF自动送纸器，一次可以装载多达50张的A3普通纸或100张的A4普通纸，实现单张文件的自动连续打印。在打印过程中还可实现单张纸和卷筒纸的自动切换，两种进纸方式协同互补，进一步做到无后顾之忧的高效文印。仅一台桌面设备就能轻松应对从A4到A1幅面的多种尺寸纸张的输出，满足用户打印报表、宣传单、设计图等文件的多种需求。除了打印普通纸张外，imagePROGRAF TC-5200还支持多介质输出，比如不同大小、材料的包装、标签、海报等创意物料，还可以打印高质量的彩色照片，多样化文印输出进一步彰显。

高品质输出保证，大容量墨水加持

“瘦身”的体积并不影响优秀的性能。imagePROGRAF TC-5200集核心技术于一身，采用四色全颜料墨水，可以清晰的再现图纸中的细小文字和细线条，打印出与高端大幅面机型相当的高质量文字和线条。图纸在使用记号笔进行标记或在受潮时，墨水本身不易扩散，更适合在户外环境下查看、使用图纸。此外，imagePROGRAF TC-5200具有更出色的红色表现力，色彩饱和度高，颜色更锐利、生动。鲜艳的红色在海报和宣传页中经常被使用，有助于吸引更多顾客关注并带来更好的宣传效果。

imagePROGRAF TC-5200全颜料墨水更好的可标记性和防水性

imagePROGRAF TC-5200使用170毫升大容量墨水瓶，不仅经济实用，还可以减少用户墨水补充操作的频次。同时，每种颜色的墨水瓶子和接口形状不同，并且在接口处显示相关颜色，可有效防止在重新填充墨水时出错。在注墨过程中，墨水填充可实现自动开始和停止，无需手扶瓶盖，不脏手、更轻松，对于新手用户也十分友善。

imagePROGRAF TC-5200墨水瓶轻松安装

智能软件操作，让办公更轻松

imagePROGRAF TC-5200支持多种打印应用方案和设备管理方案，图纸输出时可采用免费赠送的Direct Print Plus应用方案：多种类型的文件可直接进行拖拽式打印，无需打开文件应用程序来选定纸张来源和尺寸大小，让打印小白也能没有压力地实现多种格式和尺寸的打印输出。此外，采用Canon Print Inkjet/SELPHY软件应用方案，用户通过手机、平板电脑等智能移动终端就可以完成打印、复印、耗材余量确认、固件升级等操作，摆脱传统电脑台式机的操作束缚，让办公更轻松。

Direct Print Plus顶层界面

针对于餐厅、酒店、零售店等使用场景，imagePROGRAF TC-5200还支持Poster Artist Lite软件应用方案，用户可以轻松制作海报和传单。Poster Artist Lite提供种类繁多的模板，让用户可以根据自己的需要选择素材，随心编辑文字和图片，即使非专业人士也能轻松进行设计创作。在即将发布的V3.5版本中，还增加了拥有金色/银色纹理效果的模板，更加契合中国市场用户的使用习惯。