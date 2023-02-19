极飞科技在IPO折戟后，就对营收问题三缄其口。近日，极飞披露了海外的业务增速情况，但没有给出具体增长数额，也没有同期披露中国市场的动向。

一直以来，极飞都在农业无人机上占据着较高的市场份额，且得到了大量资本的扶持，然而其不甘心只做农业服务产业上的一环，妄图一步登天，脱离实际情况构建无人化农业场景，不过随着其上市计划被叫停，极飞不断膨胀的野心，也迅速没了声响。

资本宠儿

2007年彭斌带领一群热爱飞行的极客创办了XAIRCRAFT，随后推出飞行器与飞控系统，2013年进入农业科技领域，第二年，XAIRCRAFT更名为极飞科技，专注农业无人机研发与制造。

可以说，自此极飞科技便成了资本市场的宠儿。天眼查信息显示，在2014年9月至今，极飞科技共完成6轮融资，投资方包括高瓴创投、百度资本、创新工场、软银愿景基金等知名公司与机构。

其中，极飞科技在2021年3月宣布完成C轮15亿元融资，由高瓴资本、百度资本和软银愿景基金领投，成为资本、创新工场、越秀产业基金和广州新兴基金跟投，成为当时国内农业科技领域最大的一笔商业融资。

据Frost&Sullivan报告显示，2020年中国农业无人机市场份额大疆和极飞科技分别占了54.82%、37.59%。极飞当时已经是占尽风头。

急功近利

膨胀的极飞开始不愿意走老老实实卖无人机的路，有了资本的助力，极飞打算在农业服务领域大举扩张。其在2020年年度大会上甚至提出要用人工智能构建无人化的农业生态系统这样避实就虚的言论。

根据极飞科技最近一次的募资用途显示，将用一大半的募资用于“数字农业智能制造基地项目”，该项目建设完成后，可实现年产50000套农业无人机、5000台农业无人车、5000套农业机器人、4000台农机自驾仪、4000台遥感无人机、4,000套农机轨迹记录仪以及2000套农业物联网设备的生产能力。

在资本的支持和互联网思路的作用下，已有的成熟产品线完全不能满足迷失的极飞，于是其急功近利地推出不成熟的产品，“顺利”将自己推向舆论的漩涡。

在2021年农忙季，东北地区购买过极飞科技P80无人机的2000多个农民中，有多人反映产品出现问题。除了东北，天津、浙江、河南等多地用户也称产品出现故障。央视《经济半小时》官方也曾发布名为“P80无人机频频‘炸机’”的视频披露这件事。视频中，部分消费者反映极飞P80存在“经销商宣传与实际不符”、“频繁炸机（非正常坠地）”、“维修不及时耽误农时”等问题。

要知道，该产品上市之初很受欢迎，且价格高昂，套机就达到了59999。仅仅是更换电机就需要3400元。这导致很多农民的无人机出现故障后，根本无钱维修，二手机又难以出手。虽然央视的视频后半部分有讲述公司采取了积极的处理方式，然而当时新浪旗下消费者投诉平台黑猫投诉显示，仍有部分消费者的投诉问题未获解决。

上市梦断

此前，极飞科技备受资本市场一众投资者的青睐，其发行上市申报前一年内的新增股东便多达10个，入股原因均为看好极飞有限发展前景。

然而就在去年，由于上交所终止极飞科技的科创板发行上市审核，极飞科技暂时无缘“科创板农业无人机第一股”。值得一提的是，终止前，极飞科技已完成首轮IPO问询，在首轮问询中，上交所关注到了极飞科技农业无人机终端使用情况、主要客户、科创属性、持续经营能力、销售模式、经销模式、收入、成本及毛利、研发费用等，多达30个问题。

从财务数据看，尽管极飞科技近年来的营收规模不断扩张，但归母净亏损也在持续扩大。财务数据方面，根据招股书，极飞科技在2018年-2021年1-6月，实现营收分别为3.22亿元、3.57亿元、5.3亿元、4.69亿元，同期净利润分别为-671.74万元、-3,970.32万元、-6,084.55万元、-8,512.29万元。扣非后净利润分别为-1,928.23万元、-4,958.79万元、-7,146.73万元、-10,067.43万元。

从公司业务情况看，极飞科技的主要收入来源于农业无人机，该业务与无人机巨头大疆形成竞争关系。除此之外，其新业务仍处于培育阶段，销售规模较小。想要实现盈亏平衡似乎并不简单。

农业无人机的成本偏高被认为是其发展的最大制约因素之一。由于无人机价格昂贵，很多缺乏资金的农民无力承担，直接导致了市场增速缓慢。除了成本问题，农民对无人机操作缺乏了解，也将成为阻碍市场增长的主要因素。

另外，由于农忙时期对农民的收益关键，要想保障无人机的正常使用，需要大量成本去维持较高的维修效率。据了解，大疆从2017年开始搭建线下维修门店，目前已经搭建起1100多家线下农机维修门店，拥有约4000位专业维修人员，成本投入不可谓不大。

总结

农业无人机整机产品以植保无人机、遥感无人机为主，应用场景集中在植后管理环节的打药作业、农田测绘和虫害分析等方面。极飞当年规模较小，但结合自身优势，逐步从航模拓展至多旋翼无人机、无人机飞控系统，并成功实现了盈利。

可是当资本的加持使得自身野心不断滋长，极飞开始以互联网的发展思路进行规模化扩张，而不具备协同产业链能力且步子迈得太大，产品暴雷和盈利能力下滑自然难以避免。在这种情况下，极飞科技很难在短时间内重启IPO计划。