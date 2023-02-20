新锐高性能电摩品牌号外和“李白跑地球”联合发起的“移动生活实验室”在北京仰山公园正式开启出征仪式。“移动生活实验室”将开启历时300天，跨越24000km、全国30余座城市的冒险之旅。

“李白跑地球”IP创始人李镇宇曾主导策划从南极“每天跑一个马拉松”到北极的极限挑战活动。团队历时400余天，跨越智利、阿根廷、秘鲁、厄瓜多尔等13个国家共65个城市，平均每天奔跑超过55公里，历经绑架、抢劫、病痛、极寒恶劣天气乃至武装暴力等多重考验而坚守前行，如约抵达终点。

值得一提的是，号外自研的动态自平衡技术平台原型车——小Y，以及号外推出的全球首台Urban-ADV车型——Senmenti 0在出征仪式现场压轴亮相。小Y将作为“移动生活实验室”的第13位成员，加入这场24000km的冒险旅途。小Y和Senmenti 0也将在路途中持续进化，接受各种突发情况带来的挑战，以不断测试和改进产品性能，积累新的用户需求，实现更新迭代。

Senmenti 0

据介绍，Senmenti 0运用多种智能黑科技，凭借300km超长续航、灵活智能的操控体验、舒适安全的驾驶体验，保障所有队员在旅途中的便捷出行。同时作为可移动的微电网，Senmenti 0还能随时应对旅途中露营、户外运动等场景用电需求，让所有队员更安全、更舒适、更自由地参与全新移动文明的探索。

“移动生活实验室”将在沿途经过的西安、成都、重庆、杭州、上海、广州等30余座城市举办用户共创活动，链接音乐、艺术、环保、公益等，通过文字、绘画、视频、图片、声音等形式进行观察、记录、解读和分享，在社交媒体上向大众展示中国各地的新青年生活方式和新青年文化。

“移动生活实验室”还将软硬件开源，帮助所有合作伙伴在旅途中发现真实的场景和需求，围绕移动生活的衣、食、住、行，重新定义、开发相关产品，创造一个平行于城市文明的移动商业综合体。2022年，“移动生活实验室”已经吸引了上海圆灯会、驭风行等资深第三方造车者一起参与“平行造车计划”，打造适应不同场景的产品新范式，并与UTC行家、COART麋鹿星球等品牌进行了共创洽谈。