近日顺丰供应链宣布与亚马逊云科技聚力合作，打造智能化综合管理平台系统“数智门”。

顺丰供应链新的数字化平台“数智门”是数字协同供应链的一个创新平台，可以实现不同行业的供应链端到端的闭环管理，为各个不同行业来进行服务和闭环的管理。同时也可以通过机器学习来实现自动化的运营，比如数智门能够避免一些人为差错，实现园区物流效率的提升。

顺丰供应链园区

在平台的开发过程中，顺丰供应链与亚马逊云科技成立联合项目专项小组，帮助顺丰供应链团队获得DevOps技能，实现持续集成和部署，即时响应不同行业客户的诉求。通过敏捷开发服务，将开发时间节省30%，更好地满足园区物流多场景的动态需求和业务创新。

亚马逊云科技中国行业业务拓展总监叶明指出：“物流企业现在要面临全链条的智能化转型，即全程供应链的管理。随着智能硬件成为基础的支撑，能够实行全程物联网化，进而要求实现全链条的数字化，涵盖整个供应链的生命周期。这个怎么去实现，其实是一个挑战，怎么去构建或者引入一个智慧的物流平台来支撑、来实现智慧运输、智慧仓储、智慧配送等功能。”

据了解，使用亚马逊云科技计算、存储、数据分析、容器、机器学习和安全等服务，顺丰供应链改进了园区运营流程，提升了运营效率，园区车辆日吞吐量提升40~60%，员工作业效率提升30%，调度员和安检员工作量减少50%。

亚马逊云科技中国行业业务拓展总监叶明谈到物流园区的数字化转型，认为其转型需求比较迫切。“因为园区物流是供应链很多环节中最重要的一个中转站和一个平台，进行整个物流园区的数字化转型能提高整体供应链的效率。当前园区需要的是标准化和模块化数字化的管理方案，能够实现园区内的‘人、车、货、场、设备、环境’等生产要素的管理，能够关注用户和业务场景支撑精细化的运营，解决一些可视化运营、自动化运营、安全管理巡查等业务痛点，同时提高效率和客户体验。”

顺丰供应链CIO 王昇认为数字化是未来的趋势。“从中国物流行业的情况来讲，目前中国物流成本占GDP的比重相对于美国或者世界的平均水平来讲，还是偏高的。降低这些成本还是要通过科技的力量，通过数字化、自动化的方式。顺丰供应链在这块的投入，其实每年相对来讲还是处在高位，我们认为这是一个高投入、高回报的趋势。”

王昇介绍，顺丰供应链跟一家德国化工企业合作，根据它的行业属性，要对车辆和驾驶人员的安规检查，为了提升化工园区的安全情况，德国化工企业选择采用数智门解决方案。通过定位、自动引导技术引导车辆，控制车辆的行驶速度，引导车辆到指定的位置，通过部署IoT技术对车辆的液位等，大大提升了安全情况，降低了整体事故的发现率，整个园区车辆的运转情况能提高到40%-50%。

目前，数智门解决方案已经在多个行业头部客户的20多家物流园区部署；并已经形成成熟的SaaS模组化产品，向汽车、零售、制造等行业客户输出，助力更多客户实现业务创新与智能化管理。