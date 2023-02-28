2023 MWC在巴塞罗那开幕，受疫情影响，MWC颇为沉寂，本届 MWC 世界移动通信大会以“时不我待，明日科技，将至已至”为主题，再一次吸引了来自全球的移动运营商、设备制造商、技术提供商、生态企业和创新企业，因此看点满满。

GSMA 会长 Mats Granryd在首日主题演讲“一个对开放式未来的美好愿景”中表示，全世界目前有10亿个5G连接，并且还在增长，一切都在相互连接，以以前无法想象的方式来改变和改善我们的生活。例如元宇宙将实现沉浸式的3D体验，跨越游戏、手术、培训、教育等各个方面，而人工智能将影响着经济生活的每个领域，区块链将带来无缝的全球合作，从金融到食品安全。

展会上的“谁该承担更多网络基础设施运营成本”，“5G 采用率不及科技高管预期”，以及ChatGPT等话题也引发了热议。在本届MWC 上，很多厂商推出了新产品，下面由动点科技带大家了解。

华为

在 MWC 2023 期间，华为发布了 FTTR 全光家庭星光 F30。

华为 FTTR 星光 F30 号称是业界首款基于 C-WAN 架构的全光家庭组网产品，实现六大升级：四种颜色、三种安装模式，融入现代家居风格；硬件加速和算法调优保障全屋 2000Mbps 体验；多波束智能天线提升约 30% 覆盖；独创 SRCN（Seamless Roaming Coordinated Network，无感漫游）调度算法实现全屋无感漫游；多终端协同技术大幅降低 Wi-Fi 干扰，最大可保障 128 个设备同时连接；5A 一站式服务能力，构筑精品装维营服务。

荣耀

在本次大会，荣耀发布了 Magic 5 / Pro 旗舰系列，同时也面向国际用户推出了另一款手机 ——Magic Vs 折叠屏。这款智能手机于三个月前首次在中国市场推出，现在已登陆海外市场。

荣耀 Magic Vs 搭载骁龙 8+ Gen 1 芯片。该机预装基于 Android 13 的 Magic UI 7.1 系统，国行版最开始预装安卓 12 系统。该机内置 5000mAh 电池，支持 66W 快充，搭载对称式双扬声器。

荣耀 Magic Vs 支持 1920Hz 的 PWM 高频护眼调光，6.45 英寸 120Hz 外屏，高达 1200nit 亮度；7.9 英寸 90Hz 800nit 内屏 2K 的高清分辨率。后置 5400 万高像素主摄，5000 万像素超广角镜头，3 倍光学变焦镜头。

OPPO

在大会上，OPPO展出了其首款路由器产品 OPPO Wi-Fi 6 路由器 AX5400、OPPO 45W 液冷散热器以及全链路电源管理芯片。

OPPO Wi-Fi 6 路由器 AX5400 作为其首款路由器产品，采用了高通沉浸式家庭联网平台，支持 Wi-Fi 6 AX5400 标准以及 2.4GHz、5GHz 双频段。OPPO 称其高增益天线配合 OPPO 自研的抗干扰算法以及网络定向加速技术，可以使 Wi-Fi 信号覆盖更远、连接更稳定。

值得一提的是OPPO 发布的全新 45W 液冷散热器。这款液冷散热器采用分体式设计，风扇安装在主机内，因此贴合在手机上的磁吸头一侧仅重 80g，用户长时间使用也不累手，同时降低风扇带来的噪音影响。

OPPO 表示，这款散热器最高可以帮助设备降温高达 13 度，使用无线充功能时最高可降温 9.5 度。相比风冷散热背夹降温效果更好，也比普通水冷散热器更方便。而且由于其磁吸的设计，这款 45W 液冷散热器不仅可以搭配手机使用，还可以使用在 iPad，笔记本电脑等多种电子设备上，这也比普通散热背夹具有更广的适用性。

而据了解，SUPERVOOC S 芯片则经过一年自主研发，以全新的架构取代了快充 MCU 芯片、半压电荷泵芯片和升降压芯片，集充电、放电、解码、复位、安全保护、断电 6 大功能于一体，节省了主板上 45% 的快充器件面积，大幅降低充放电过程中的干扰和损耗，显著提升充放电的安全性、稳定性和效率。

LG

MWC 2023 上，LG 发布的一款有趣的便携式临时文身机 IMPRINTU亮相了。

该临时文身机造型小巧，与移动设备连接后，用户可以随意选择图像，并打印生成临时文身。文身的打印分辨率为 600 ppi，准备打印文身只需要两到三秒钟。此外，该机器使用了安全的化妆品级文身墨水，图案可以持续大约一天，支持印在皮肤和衣服上。

在 Imprintu 移动 App 上，LG 还会不断更新由人工智能 EXAONE 创建的图像设计，方便用户体验。

小米

小米今日在 MWC 2023 世界移动通信大会上正式发布了小米无线 AR 眼镜探索版。

小米无线 AR 眼镜探索版配有一对 Micro-OLED 屏幕，支持 1200 尼特亮度，提供全高清 FHD 视觉效果。眼镜前面有三个前向摄像头，用于绘制佩戴者正前方的环境。

该眼镜的重量仅为 126 克，使用了碳纤维、镁合金等轻质材料，以及小米自主研发的比常规锂离子电池更小的硅氧阳极电池。眼镜搭载高通骁龙 XR2 Gen 1 芯片，可通过小米的“专有低延迟通信链路”（WiFi 和蓝牙的组合）连接到智能手机，小米宣传的延迟仅为 50 毫秒。

TCL

在 MWC 2023 上TCL发布了旗下全新的 NXTPAPER 系列平板电脑 —— NXTPAPER 11，首发搭载 NXTPAPER 2.0 类纸屏。

TCL 的 NXTPAPER 显示屏号称可以提供更像纸张的观看体验，并减少眼睛疲劳。该技术在 LCD 上覆盖涂层，通过自然光点亮屏幕，无需 LED 背光，从而杜绝有害蓝光。

TCL NXTPAPER 11 平板电脑将首发 NXTPAPER 2.0 显示屏，配备 10.95 英寸 2000 x 1200 分辨率 IPS LCD 显示屏，支持 10 点触控，搭载联发科 Helio P60T 处理器，以及 4GB + 128GB 存储，因此性能方面不是很强。

此外，这款平板电脑配备 8000 mAh 电池并支持反向充电，意味着可以把 NXTPAPER 11 当作充电宝使用，配有一个 USB-C 接口，支持 9V / 2A 18W 充电。

中兴

在大会现场，中兴推出了全球首款基于 AI 技术的裸眼 3D 平板 nubia Pad 3D，以及 AR 智能眼镜 nubia Neovision Glass 等产品。

据介绍，nubia Pad 3D 由中兴与裸眼 3D 技术研发公司 Leia Inc.联合开发，搭载 Leia 独创的 3D 光场显示技术，同时拥有强大的 AI 算力引擎，以匹配丰富的 3D 应用场景：可实现 AI 人脸追踪，实时匹配最合适的视角，具有 2D 转 3D 实时 AI 内容处理能力，AI 摄影提供前后摄 3D 拍摄，并且能够适配当下非常流行的 AI 3D 艺术创作。

它配备 12.4 英寸 2.5K 大屏和对称式杜比全景声四扬声器，拥有丰富的 3D 内容生态。该平板搭载骁龙 888 芯片，辅以 9070mAh 电池 + 33W 快充组合。

而 nubia Neovision Glass 作为全球首款拥有德国 TUV 莱茵认证和 Hi-Res 音质认证的智能眼镜，配备 120 英寸虚拟随身巨幕，双目 2x1920x1080 分辨率的 Micro OLED 显示屏，支持 0-500° 近视调节，无需佩戴眼镜即可获得影院级观影效果。内含回旋式音仓和立体声全频双扬声器。此外还提供多款多彩流光磁吸镜片，采用无边框流线型设计，机身仅重 79g。

联想

在 MWC 2023 展会上实机演示了去年公布的卷轴屏笔记本。据悉，这款笔记本采用了可弯曲的 OLED 面板，通过电机实现自动拉伸，内置软件会根据拉伸状态自动调整分辨率。

联想曾表示，这款卷轴屏笔记本电脑原型机是全球首款将柔性屏幕与可变型结构组合，旨在为用户提供尺寸、比例、分辨率可变的笔记本电脑体验。通过将定制的柔性屏幕通过专利铰链技术整合在笔记本机身之中，只要按下一个按钮，这款外形只有 12 英寸传统笔记本大小的原型机屏幕便可从 16:9 的 12 英寸屏幕全自动拉伸至 8:9 比例的 15.3 英寸。

据了解，该产品旨在超便携机身中提供强大的移动办公体验。