近日，弘康人寿联合云扩科技打造的RPA亮相第八届中国健康保险论坛，弘康人寿运营总监受邀向同业分享保险科技创新经验。

会上，弘康运营总监就RPA的理念、行业发展现状、弘康实施效果、未来展望等多方面做了精彩分享。运营总监指出，目前保险业使用RPA还处于浅尝辄止的初级阶段，应用的深度和广度还有很大的提升空间，RPA的高级阶段应该是“人机协作 流程再造”，即人与机器携手合作，由人主导，机器人作为助手执行事先设定的作业流程，互补性地实现价值最大化，最终带来生产方式的变革。而要攀上“人机协作 流程再造”的高峰，至少需要经历从劳动力释放到流程重塑再到生产方式变革的初级、中级、高级三个阶段。

弘康RPA秉承上述理念，怀揣“人机协作”梦想，逐渐带领行业生产方式变革。弘康人寿作为首批RPA实践者，持续多年深耕RPA领域，率先将RPA应用于保险后端运营，先后开展三期工程，创建“12大模块、27个场景”，实现核保、保全、续期等相关流程自动化运行。自上线以来，弘康RPA机器人累计节约人力时间已超过1.3万小时，累计节约人力成本超过100万元。弘康人寿通过不断加强自有能力建设，不断迭代升级，逐步迈入“人机协作”大门，保险业即将迎来生产方式变革的时刻。

但独乐乐不如众乐乐，弘康运营总监也指出，只有伴随行业各大保司对RPA的深度应用，使RPA物尽其用、发挥最大价值，才能真正开创行业共享共赢局面。未来，RPA还可以与AI、ChatGPT等技术相结合，爆发更多能量，进一步打造更加高级、更加灵活的企业数字员工。