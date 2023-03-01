近日，专业高端音频品牌soundcore声阔，在上海正式拉开了城市巡回品鉴会的序幕，将最新的产品、最前沿的创新技术、最极致的体验带到现场。在本场品鉴会上，声阔多款重磅耳机新品亮相——降噪舱2代、声阔首款真无线游戏耳机VR P10，获得了众多客户、数码科技达人和体验者的一致认可。

在开幕仪式上，安克创新中国区总裁王时远表示，“声阔持续专注于音频领域的创新与研发，不断追求在音质、降噪、佩戴舒适度以及创新功能等方面的提升，降噪舱2代新品还首次增加了健康监测功能，此外VR P10真无线游戏耳机的首次推出，营造出全新沉浸式影音与游戏体验。未来，也将持续为更多的消费者带来更前沿的产品科技，不断为音频行业发展和用户体验注入新动能。”

据了解，活动现场设置了两大体验区——健康监测体验区、游戏耳机体验区，为每一位“品鉴官”打造了一个全场景、智慧化、声临其境的试听体验空间，这也是声阔两款旗舰级新品首次面向大众的沉浸式体验活动，通过打造独具匠心的体验空间，巧妙融合产品使用场景，让体验者在现场互动中解锁声阔创新“黑科技”。

进入健康监测体验区，展示的是全新升级旗舰之作——声阔降噪舱2代，突破TWS耳机边界，创新地集ACAA 3.0超高清音质、入耳式健康监测系统、多场景立体空间音频于一体，支持个性化动态降噪，自主研发个性化声纹技术，打造用户专属降噪曲线，不负“更Pro”之名。《福布斯》杂志称其“将真无线耳机带到新高度”。

在诸多升级中，最亮眼的莫过于“健康监测”功能的加入。从此，无论是在健身房，还是在办公室，戴上耳机就能随时随地监测心率、压力、运动量，甚至在办公久坐时给予颈椎姿势提醒。让耳机不止是耳机，让健康监测更加轻松，让每个人都能更好地成为自己“健康的第一责任人”。

在VR体验区，体验者可以通过佩戴VR眼镜、VR耳机来感受这种沉浸式体验的快感。现场重点展示的产品——VR P10是声阔首款真无线游戏耳机，通过自研LightningSync闪连技术，实现了30ms的业界超低延迟，一举打破真无线耳机与游戏之间的圈层壁垒，确保玩家更加畅快、沉浸地享受游戏。创新的双模同连技术，更是“想玩家之所想”，游戏+电话混合听音的黑科技，让玩家沉浸游戏时再也不怕错过外卖或快递电话。而行业少有的连接器边充边玩技术，则是“急玩家之所急”，让玩家——尤其是掌机（如Switch）、手游玩家，没电不慌，随时尽情游戏。

创立于2017年的声阔，作为“同轴双单元”全球开创者、格莱美获奖音乐人推荐的品牌、德国iF设计大奖获得者，声阔早已闯进专业音频品牌第一阵营。2021年，声阔也成为唯一一个定位专业高端、真无线销量全球前10、单品销量全球前3的中国第三方专业音频品牌。截止到2022年12月，声阔全球用户已突破3000万。

每一项新技术的诞生、每一次新旧赛道的切换，对声阔而言，本质上都是因为敏锐地捕捉到用户的真正痛点，围绕用户场景实现优势破圈。无论是搭载健康监测功能的“降噪舱2代”、还是业界超低延迟的“ VR P10”，都是基于用户需求所寻找到的不同的“机会点”和“品线”，也是声阔用以吸引和维系用户的“兴趣点”和“感情线”，触达不同的用户圈层；同时创新的“技术”，如ACAA同轴双单元专利声学架构、健康监测、基于HearID （声纹）技术的个性化降噪和音效、创新的闪连技术，无一不引领行业、自造前景。

凭借强大的研发团队，声阔将持续而稳定地推出创新型音频产品。未来，声阔城市巡回品鉴会也将持续地走入全国多个城市及地区，不断为更多的消费者带来更多的声音惊喜。