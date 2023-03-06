近日，面对数字化转型与智慧创新加速演进的市场机遇，“2023 Microsoft Azure中国区年度技术峰会”首次对Azure OpenAI服务的技术、功能、应用场景、行业解决方案进行了深层次的解读。

峰会上围绕如何充分发掘Azure全球云基础设施的巨大潜力、融合数据智能深化业务创新，以及激活云原生平台的创新活力三大技术主题，分享了微软的最新技术突破和应用实践。

Azure OpenAI 服务展现广阔行业前景

作为OpenAI的独家云服务提供商，全球版Microsoft Azure领先的超大规模高性能云计算，为以大规模AI模型的跨越式发展，提供了坚实可靠的服务保障。在持续加大对OpenAI支持力度的同时，微软在全球版Azure服务中正式上线了Azure OpenAI服务，以提供SLA保证的企业级服务，助力更多企业用户充分发掘大规模AI与商业场景结合的巨大潜力。

Azure OpenAI 服务的大规模生成式AI模型，能够提供超强的自然语言理解、分析、推理能力，帮助企业客户根据不同的行业需求和业务场景，构建出各种前所未有的创新应用和业务场景。

从辅助写作（Generative Pre-trained Transformer）、编写代码（Codex）、图片和视频生成（DALL-E 2），到解读数据洞察、分析市场趋势，乃至加速科学研究，OpenAI服务在互联网、游戏、金融、零售、医药乃至自动驾驶、智能制造领域拥有着广阔的应用前景。

Azure OpenAI服务提供了有SLA保证的企业级服务和完善的安全防护措施，同时微软也在积极支持各行业客户，共同探索和开发基于OpenAI的更多创新场景，并帮助企业打造自己专属的业务创新解决方案及应用落地。

数十项新服务加速本土创新

为了满足中国市场对云服务、云创新不断增长的业务需求，微软智能云Azure也在持续发展创新。自去年3月由世纪互联在中国市场运营的新数据中心区域上线以来，微软继续持续加大智能云Azure在华投资，在基础Azure企业级功能之上, 落地了众多高级创新服务及高性能硬件产品。

过去一年内，新增54个主力级新服务、14个战略级新服务，覆盖SAP/RISE、高性能计算、高性能存储、开源数据库、数据分析、云原生部署以及Java迁移等技术场景。新增服务将继续助力制造、零售、医疗、汽车、互联网、教育、电子设计、地产等行业加速数字化转型。

在微软智能云Azure的帮助下，美图公司旗下的美图宜肤构建起了全球化部署平台，无论是开发测试、部署管理还是用户体验，都得到了有效加强。美图宜肤资深品牌总监傅心怡表示：“微软智能云Azure的全球部署、安全可信以及高灵活度和弹性，让美图宜肤出海之路更为顺畅。”

据傅心怡介绍，美图宜肤与微软合作的重点在储存端。由于测肤中容易受到光线等环境因素影响，要弥合当中的干扰项，需要不断提升精进自身的深度学习算法。“算法提升需要大量的训练，因此图像样本的尺寸和数量就会十分庞大，并且获取和储存时候的稳定性也受到许多考验，底层架构搭建、运算能力、安全合规与稳定就是我们最仰赖的重点。”

2023年，近40项全新的微软全球云端创新科技也将陆续落地中国。新增功能涉及基础架构、数据及智能以及云原生应用创新三大领域。高性能计算（HBv3-Series）、高级混合云支持、物联网、Azure机器学习平台、云端容器应用部署平台等均在此次更新之列，继续助力加速AI时代的云端数字化创新落地。

微软大中华区Azure事业部总经理陶然指出，与其他的云服务提供商相比，Azure无论是在公有云还是混合云侧，都有整套的成熟解决方案和产品。“今年会持续加大在混合云侧的投资，最终的目标是助力客户在任意的数据中心和云服务里，都可以用Azure架构和最新的云端技术进行统一的云端管理和降本增效。”