01 你觉得今年最酷的产品是什么？

华为推出了Mate60系列，搭载先进的麒麟9000S芯片，该芯片由中芯国际（SMIC）在中国制造。这款芯片标志着一项重大进步，因为它是中国制造商首款采用 7 纳米制程工艺的芯片。

02 最让你感到意外的企业是？

字节跳动在裁员报道后缩减了其游戏业务。尽管字节跳动在2019年进入游戏市场，试图挑战腾讯和网易等国内行业领袖，但它目前仍难以推出高收入的游戏并抢占游戏市场份额。

03 哪位企业家在今年最让你印象深刻？

小米集团创始人、董事长兼首席执行官雷军向母校武汉大学捐赠了 13 亿元人民币，创下了纪录。这笔捐款是中国大学校友捐赠的最大金额，预计将支持计算机科学创新、学生发展以及六个基础学科的研究。

04 最让你印象深刻的海外事件是？

ChatGPT可以根据对话生成独特的图像。如果用户描述了他们的想法，ChatGPT将提供相关的视觉效果，并在聊天中进行进一步的修订。

05 如果让你向大家推荐关注一件今年重量级业内动向，你会选择？

2023年6月，荷兰政府对特定先进半导体生产设备实施了额外的出口管制。由于这一禁令，ASML需要申请许可证，才能向中国出售先进的芯片制造机器。

06 你在今年接触最多的业内热词是？

人工智能。越来越多的公司正在利用人工智能来提高员工的生产力。人工智能可以管理整个组织中的重复性任务，使员工能够专注于创新解决方案、解决复杂问题和有意义的工作。

07 哪个词语/哪句话最能概括你对今年你所关注领域的看法？

挑战。华为和小米正专注于为其设备打造自家操作系统，因为国内科技公司可能面临使用美国原产关键硬件或软件的潜在限制。

08 明年你最期待的产品/企业/技术/行业是？

《黑神话：悟空》是中国游戏公司游戏科学即将推出的动作角色扮演游戏，改编自 16 世纪的中国古典小说《西游记》。这款武侠游戏有望成为中国第一款真正的 3A 游戏大作。

09 你认为AI能够威胁人类自身么？

目前，我认为AI对人类不构成威胁。因为我们目前处于资本社会的阶段，资本社会的本质是建立在消费之上的。然而，AI本身不能消费，这意味着它注定无法完全取代人类。