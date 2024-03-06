上周，宝马集团丁戈尔芬工厂庆祝新款 BMW 5 系旅行车的正式投产。这款新车型是该细分市场中第一款不仅配备汽油、柴油或插电式混合动力驱动器而且还配备全电动驱动器的高档汽车。这使得BMW i5 Touring成为在不到三年的时间内在丁戈尔芬工厂投入批量生产的第四款全电动车型。
“我们的 BMW 5 系旅行车对于德国和欧洲市场尤其重要，很多客户一直在等待，”工厂总监 Christoph Schröder 说道。但到了五月底，等待就会结束，因为那时新款 Touring（现已是第六代）将到达经销商的陈列室，并将第一批汽车移交给客户。新型号现已可供订购。
自 1991 年推出第一代以来，位于下巴伐利亚州的丁戈尔芬工厂 (Plant Dingolfing) 一直是 BMW 5 系旅行车的唯一生产商，多年来，其生产线已生产超过 120 万辆汽车。与其前身一样，新款 BMW 5 系旅行车（无论驱动方式如何）与 BMW 5 系轿车以及 BMW 4 系和 6 系车型一起灵活生产，全部在一条生产线上进行。
“对于我们丁戈尔芬来说，BMW 5 系是我们 DNA 的一部分，”工厂总监 Christoph Schröder 解释道，“新款 Touring 的推出代表了我们成功车型系列更新的下一步。” 去年，宝马 5 系汽车约占丁戈尔芬产量的三分之一。但随着 Touring 的推出，这一数字可能会在 2024 年大幅上升，有可能接近 50%。