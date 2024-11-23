《投资越南》是一档聚焦越南科技创业进程的系列专栏。在这里，我们将通过那些正在推动越南成为全球科技中心的企业家、创新者和思想领袖的视野，深入探讨越南充满活力且快速发展的科创生态景象。

近段时间以来，越南受到了众多国际科技巨头的青睐。

不久前，Meta表示，将把Quest 3S的生产扩展到越南，并将于明年在越南国立大学推出一门可获得学分的AI素养课程。而根据报道，谷歌计划在越南建立一个超大规模数据中心。并且今年早些时候，苹果也承诺将会增加对越南供应商的支出。

此外，越南政府透露称，SpaceX计划在越南投资15亿美元。同时，Nvidia的首席执行官黄仁勋也表示，计划在越南建立一家新基地以发展该国的半导体产业。

相应的，近年来，越南的科技生态系统取得了长足发展，吸引了全球投资者的关注——仅在2023年，越南初创企业的总投资就已达到5.29亿美元。

而截至今年，包括VNG、MoMo、VNLife、Sky Mavis、Axie Infinity、VNPay、Tiki和VNG Cloud在内，越南共拥有8家独角兽企业，这巩固了其作为东南亚增长最快的科技生态之一的地位。

总部位于越南的风投机构Touchstone Partners的投资合伙人Bobby Liu在接受TNGlobal采访时表示，这为越南提供了绝佳机遇。并且，“而这也是让越南进入利润丰厚的芯片行业和高端制造领域的良好机会，并且越南也能在这个过程中提升其整体人才基础。”

在本次访谈对话中，Bobby Liu就越南科技生态的机遇&挑战、融资环境、新兴趋势等方面分享了相关看法和见解。以下为本次访谈内容（经编辑整理）：

如何看待越南科创生态现状？

近期，海外大型科技公司纷纷表达出想要在越南建立业务的意愿，这对越南的科技行业来说是一个好的兆头。而这也是让越南进入利润丰厚的芯片行业和高端制造领域的良好机会，并且越南也能在这个过程中提升其整体人才基础。

AI领域的崛起是越南展示其优秀人才储备的绝佳机遇。在不到两年的时间里，越南开发人员和数据科学家正不断跻身顶级创新者之列。作为一个以跨越式技术进步而著称的国家，对越南来说，这将会是这是另一场展示舞台。

在东南亚国家中，越南处于怎样的位置？哪些主要趋势推动着这里的增长？

根据 GenAI Fund 等多家机构的报告，越南在该地区初创企业产出方面排名第二，仅次于新加坡。同时，需要注意的是，许多在新加坡注册的AI初创企业实际上会是来自越南。

虽然这看起来很意外，但实际上，从2005年起，就有科技公司开始这么做了，并且一些头部企业也是起步于这个时段。

一些观察人士认为，越南科技生态仍然相对封闭，很少有初创公司在该地区扩张。对此你会有何看法？

在一定程度上确实如此。但同时，越南的这种表现与其他科技生态系统相比并没有什么太大区别。

在我看来，大多数初创公司的成立都是为了解决当地问题或颠覆过时的现有业务。它们的想法和实践往往会来自硅谷等技术更为活跃的生态。

东盟有10个成员国，其中可以看到，泰国和印尼等国家也各自有着类似的垂直领域的初创公司。因此，向东南亚扩张也不是一件易事——最终，多数初创企业都专注于自己的国内市场。

此外，就东南亚而言，真正具有区域覆盖能力的创业公司也不足10家。与其说越南有哪些独特的地方，不如说这会是一种区域性状况。不过，AI的发展趋势也有望使更多来自越南的AI创业公司以更快的速度在该地区甚至全球范围内扩张。

越南的融资环境如何？越南已成为受到风投机构青睐的热门地区。于此，这里的初创企业是否会有足够的（扩展）资金？

与东南亚的其他国家一样，越南的融资环境也受到了类似的影响——风投机构筹集新资金的速度有所放缓，就像疫情之前一样。事实上，它们的融资回报并不理想，部分原因是策略不当（但这也会有另外的原因），整体融资环境一直不是太理想。不过我也相信，一旦这些机构的融资工作重回正轨，它们对融资的注意力也将会转移到越南。

越南科技生态的机会在哪里？哪些行业会比较热门？在你看来，哪些行业更应该受到科技初创企业的颠覆？

如果让我从零开始，我会把目光投向那些有助于越南成为新兴经济体的增长领域，而这些领域将由中产阶级的崛起推动——包括医疗健康、以消费者为中心的产品和服务、金融以及房地产等领域。而与人力资源相关的公司将是一个例外。此外，在我看来，越南也将有望引领基于AI技术的颠覆性变革。

这里的挑战又是什么？越南科技生态如何才能变得更好？对此你有哪些建议？

挑战永远存在，但我相信这些挑战是可以克服的，而这只是时间的问题。每个生态系统都可以变得更好，即使是在硅谷。我认为，如果说这里在短期内存在着挑战，那就会是：整个东南亚生态系统都需要认真审视自身策略，并制定出最适合自己的方式。对我来说，东南亚的现实情况是，初创企业更多会是那些快速增长的中小企业，而不是独角兽（至少在融资生命周期内不是）。

多年来，你一直在积极指导东南亚的初创企业并为其提供建议。于此，你会如何看待越南的科技创业者？他们的优势和劣势分别是什么？

在我进入越南生态系统的这十几年里，我看到，这些越南优秀创始人的心态发生了巨大变化。他们能够迅速抓住机遇——有些甚至能够创造机遇，速度和热情会是他们的优势。但其中也有一些需要改善的地方，比如，他们很容易感到厌倦。

关于Bobby Liu

Bobby Liu是越南风投机构Touchstone Partners的投资合伙人（Venture Partner）。Bobby Liu也是联合办公空间和孵化器Hub.IT的创始人，从中积极为东南亚的初创企业提供指导和建议。此外，Bobby Liu还是Google Developer Launchpad Accelerator和其他初创企业项目的认证导师。