2月25日，全能平板笔记本ROG幻X 2025正式开售。作为全球首款可本地运行70B大模型的笔记本电脑，幻X 2025集高性能、精致做工、多模态应用与多场景应用于一体，其不仅搭载了AMD 锐龙 AI Max系列高性能平台，同时配备2.5K触控星云屏，冰川散热架构等前沿硬件及设计，全能高效，多场景适配、多模态易用。首发期间，晒单可享500元E卡，以及国补2000元等多重福利。

AMD旗舰多模态APU 平板笔记本性能巅峰

ROG幻X 2025至高搭载AMD 锐龙 AI Max+ 395处理器，其基于4nm制程工艺及Zen5架构打造，拥有16核心32线程，单核最高频率可达5.1GHz。内置40 CU Radeon 8060S集显，性能表现可媲美独显。还有至高64GB LPDDR5X 8000MHz高频256bit统一内存，支持高达48GB动态显存分配，可轻松本地部署70B AI大模型！

玩家们同时可选AMD 锐龙 AI Max 390处理器，其具有12核心24线程，至高5.0 GHz单核主频，集成Radeon 8050S集显，内置32GB LPDDR5X 8000MHz 256bit统一内存，同样支持动态分配，性能表现依旧卓越。

冰川散热架构 极致冷却性能更强

幻X 2025全系采用冰川散热架构2.0增强版，内部采用全新不锈钢-铝-铜复合均温板，超55%主板覆盖面积，冷却效率再度进阶。双二代Arc Flow风扇采用内外双层叶片设计，在增加进风量的同时实现双向内吹，有效降低内部元器件与屏幕温度，还有暴力熊液金提供超高导热系数，内部积热高效排出，使得整机功耗可轻松飙至80W。

全新模具 复古未来主义最佳诠释

幻X 2025延续了幻系列潮酷及极具未来主义感的设计理念。整机采用全CNC工艺一体成型技术，机身引力波设计与ROG独家彩蛋充分彰显酷潮质感。全新设计RGB透明视窗，可直接显示主板元件，神光同步加持与ROG外设轻松“合拍”。轻约1.2kg，薄至1.3cm，收纳便捷出行更自由。配套的可拆卸磁吸式背光键盘同步升级，键帽与触控板面积增加12.24%/28%，给予用户舒适的输入体验。

全能配置 实现最全应用场景覆盖

凭借无极悬停支架、磁吸式键盘与轻薄机身，幻X 2025可随心切换为笔记本模式、直立模式或平板模式。配合随机附赠的ASUS Pen 2.0，可解锁更多应用场景。全系还配备2.5K 180Hz可触控星云屏，DXC抗反射涂层加持无惧环境光干扰，配合Hi-Res认证四扬声器带来沉浸式的视听体验。其内置70Wh大容量电池，移动或户外使用一整天也无压力。还有2×USB4+USB-A 10Gbps+HDMI 2.1 FRL+SD读卡器+3.5mm音频接口的全能接口，扩展性拉满，全新控制中心按键可一键呼出操作选项，使用更便捷，此外还有WiFi-7、1300W主摄+500W前摄，满足不同使用需求。

ROG幻X 2025将性能、便携与质感高度融合，堪称当下的全能平板笔记本标杆。2月25日，ROG幻X 2025已正式开售，首发到手11999元起，预装正版Office，购机晒单还有500元E卡惊喜福利，值得信仰玩家选择！