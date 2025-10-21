X平台正式推出闲置用户名交易市场，允许付费订阅用户申请购买心仪用户名。该市场将提供免费和付费两种获取方式，其中稀有用户名标价区间为2500美元至七位数以上。

“优先用户名”指包含完整姓名、多词短语或字母数字组合的用户名（例如@GabrielJones、@PizzaEater）。X高级订阅用户可免费申请此类用户名，审核通过后即可免费获取。若用户后续取消或降级订阅服务，原用户名将有30天保留期，逾期将被回收。

值得注意的是，并非所有申请都会获批。X表示通常会在3个工作日内完成审核，通过后申请者的旧用户名会被保留而不会被他人抢注。

“稀有用户名”主要指简短、通用或具有文化意义的名称（如@Pizza、@Tom）。这类用户名不开放普通申请，仅通过限量公开投放和邀请制定价购买两种渠道释放。公开投放阶段，平台将根据申请者的历史贡献、使用意图及账号影响力综合筛选；定向购买则依据词汇热度、字符长度和文化价值等因素定价，此类用户名一旦购得即可永久持有。

X在帮助页面中解释，采用渐进式释放机制而非一次性开放闲置用户名，旨在通过受控流程实现公平分配，有效防范机器人恶意注册和滥用行为。该举措既能通过直接交易增加营收，也有望借助稀缺资源提振高级订阅服务的吸引力，缓解当前广告业务的经营压力。