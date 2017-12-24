苹果提升安全规格，iPhone X 用户无法使用 Face ID 来进行家庭购买行为 新闻

苹果在 iPhone X 上推出了 Face ID，这是个划时代的技术。但同时，围绕这个技术所带来的安全问题质疑也是层出不穷。这次，iPhone X 用户发现 Face ID 不能作为“Ask to Buy”功能的认证方法，允许家长批准他们孩子的 iOS 购买和下载。相反，父母（或任何其他“家庭组织者”，如苹果所称）必须输入他们的整个苹果帐户密码，以批准每一个单独的购买尝试。

用户感到沮丧，因为 Touch ID 设备具有相同的功能，并且在过渡到 iPhone X 时功能却丢失。Touch ID 可以为“Ask to Buy”工作，而 Face ID 则没有。

苹果已经吹捧 Face ID 的能力来取代之前使用 Touch ID 的互动中的 Touch ID。事实上，我们发现在查看 iPhone X 时，使用 Touch ID 的第三方应用会自动在该设备上使用 Face ID，而不需要 Apple 的任何操作。这是一个光滑，无缝的过渡，所以更令人惊讶的是，它不适用于苹果自己提供的 iOS 功能。

当用户使用 iPhone X 时，会惊讶于该设备只能存储一张脸，这使得在一个家庭内共享一个设备比使用 Touch ID 更困难。而家长必须输入他们的 Apple 密码才能使用。而一个安全的密码显然可能相当长或相当复杂，或两者兼而有之。

用户在支持论坛上分享有关这个问题的抱怨，但是苹果并没有明确说明为什么这个限制已经到位。苹果曾经表示，脸部识别最有可能被一个亲密的家庭成员愚弄，这个家庭成员与设备上存储的脸部数据有很强的物理相似性。

无论是什么原因，这些发现强调了转换生物识别安全格式的挑战 – 每个人都有其自身的局限性，并可能迫使企业重新评估包括指纹读取器在内的多年安全策略。基于深度的人脸识别在任何情况下都足够可靠的场景，可能需要更多时间来完善。



