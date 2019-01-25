动点科技致力于全球科技新闻，创业投资及行业趋势报道，打造科技界中英文交流平台，建立起自身独一无二的集创业公司，投资机构，行业资源和大企业创新的国际化生态系统。

最新

科技图鉴

TechNode EN

NodeBang

区块链

视频

活动

2018/11/21 11:40

TC 深圳 2018 | 国际集团在中国怎么创新？改变、合作、学习都很重要

没有好点子？不妨看看中国的竞争对手在做什么。

2018/10/26 16:39

TC黑客马拉松|强势回归，只等你来脑洞大开！

2018年11月TechCrunch国际创新峰会将携黑客马拉松火热回归！

2018/10/17 13:08

D Free：这款穿戴式排泄预测器，要为老人和伤残人士“摆脱尿布” |创业

你想给你的父母换尿布吗？或你想让你的孩子或其他人帮你换尿布吗?…

专访