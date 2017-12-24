神仙打架，百姓打酱油

现在时隔一段时间之后，再来谈 360 关闭水滴直播平台的事情，似乎已经有点晚了，跟不上热点了。但是我还是愿意说两句。

在外界看来，360 关闭水滴直播的导火索是一位 92 年女生 @陈菲菲 就隐私问题发表的“檄文”。然而回看事件进程就不难发现，所谓隐私问题从来就没让 360 方面真正头疼过。

导致 360 做出永久关停决定的根本一步，在于有关部门对水滴直播“涉黄”的批判，跟隐私没什么关系。

从结果上来看，永久关停水滴直播达到了 92 年女生和部分看戏群众想要的正义，但是其过程却并没有什么可夸耀之处。这种感觉反倒像是你瞧不起（diss）某部电视剧，就向广电总局举报一样……

在周鸿祎刚刚开始和 92 年女生爆发骂战的时候，我对女生一方表示很大的不乐观，因为在历史上跟 360 对着干的最高级别的人士，是 DoNews 的创始人刘韧，而他的结局一点都不美好。

特别是近年来有了《侵权责任法》的护持，企业家受的保护可谓前所未有，令之如沐春风。

大企业跟个人或自媒体对峙，个人基本上没有赢的，一般来说都是痛哭流涕屁滚尿流的求道歉，才能免去企业少则几十万，多则几百万的追偿。

然而这一次，360 最终是服软了，那这就绝对不是什么顺应民意，更不是什么舆论的胜利。

在明确了这一点之后，下一个问题就更让人迷糊。

不管是水滴直播还是竞品，包括并不具有公开直播功能的米家摄像头，其或直播或录播的片段中，涉及隐私甚至是涉黄镜头上网，早就不是一两天的事情了，甚至自从产品诞生以来就一直存在。不管是在 9*还是草&这些老司机常去的社区当中都能看到。

到现在，如果你用“正确”的关键词，在百度还能搜到相关系列视频打包合集，几个 G 的都有，而且就那种压缩比，我觉得你看（lu）一年都没什么问题。

那其实百度才是目前最该被 neng 死的网站吧？其实还真是，例如快播案庭上，辩方律师就一直拿百度举例子，把百度打成了筛子。而且百度涉黄其实就像是被捏住了七寸，隔一段时间就被拿出来鞭打一次。

因为大家普遍违法，上面选择执法，那么为什么不前不后，偏偏是现在让水滴直播中枪了呢？

一种合理的可能性是，92 年女生本人确实不带任何利益纠葛，但竞争对手完全有可能借助公众对水滴直播突然升级的不信任，将涉黄旧事重提，让有关部门痛下杀手。

92 年女生和其他围观者的诉求正当，并不需要自证清白，而这种诉求会否被别人利用，也与他们的本意无关。

现在看来，扫黄绝对是我们这里一个不能碰的禁区，本来以为“技术是无罪的”这话，快播说不得，360 也许是说得的。不过还是不行。

最后一点，水滴直播没了，是否意味着摄像头直播会绝迹呢？肯定不是。

把摄像头接入一直播、斗鱼、陌陌等泛用直播平台技术上也是可行的，只不过因为不是开关式的，有一定技术门槛，未来类似“明厨亮灶”等需要摄像头上网的商家需要更高的技术门槛，但该直播的还会继续直播。

水滴直播是一个降低摄像头公开直播技术门槛的产品，它或者同类产品消失以后确实可能会挡住一些可有可无的随意放上去的直播。但它对市场的地位和作用也就仅限于此。

本次是摄像头的隐私问题受到重视，然而不久之前反而是摄像头不要隐私的那一方面收到了群众好评，正好是红黄蓝和携程幼儿园所遭遇的系列事件，让很有一批家长巴不得要把他们自己孩子的隐私向全世界直播，生怕孩子的肉体出什么差错。当时 360 和小米都宣布要向幼儿园赠送摄像头。

所以啊，人民到底想不想念周鸿祎呢？这要看谁才是“人民”。

大喊周叔叔在盯着我们看的是人民，那些希望把孩子的小鸡鸡亮出来的家长也是人民。只有等到人民达成一致意见了，才能对摄像头厂商进行有效影响，否则厂商到底是听哪一拨人民的呢？

很可惜，现在是神仙打架，百姓打酱油，连挑动群众斗群众这一步都算不上。



