SpaceX 一次将十颗卫星送入轨道，B 站试水“付费先看”模式 | 早 8 点档 Apple

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Space X 今年最后一次发射，将 10 颗卫星送入了近地轨道

美国时间上周五晚间，SpaceX 从加利福尼亚州范登堡军事基地发射了一枚猎鹰 9 号火箭，将第 4 批 10 颗二代铱星送入轨道。这是 SpaceX 公司今年的第 18 次发射，为 2017 年画上完美的句号。

火箭划过天空的景象蔚为壮观，甚至被不明真相的群众误以为外星人造访地球，而马斯克也在推特发布火箭小视频，并开玩笑称是外星人。

此外，SpaceX 还公布了明年的计划。大家期待已久的“重型猎鹰”火箭将开启处女航，它会在明年 1 月在佛罗里达州卡纳维拉尔角发射基地升空，搭载午夜红版本的特斯拉 Roadster 跑车 ，播放着音乐 Space Oddity，飞往火星轨道，并在太空深处待上十亿年。

亚马逊收购 Blink，展现物联网领域新野心

亚马逊的智能家庭抱负今天继续扩大，收购了 Blink，一家以电池供电的网络摄像头和智能门铃的公司。Blink 于 2014 年开始了 Kickstarter 活动，并于 2016 年初推出了智能相机。需要注意的是，这些产品基本上能与亚马逊智能家居产品 Echo 兼容。

Blink 最大的吸引力在于它的相机只用一对 AA 电池就可以使用两年，这意味着你可以轻松地将它们放在家中，而不用担心布线。他们也相对便宜，只需 99 美元到 129 美元。

亚马逊表示：“作为他们的分销商之一，我们已经知道客户喜欢他们的家庭安防摄像机和监控系统，我们很高兴能够代表客户欢迎他们的团队和发明。需要指出的是，双方对该交易的条款没有进行披露。

苹果挖来三名亚马逊高管，继续发力原创内容生产

苹果公司继续挖人策略，近日从竞争对手亚马逊工作室（Amazon Studios）挖来了了三名高管。

Tara Sorensen 于 2012 年加入亚马逊，担任儿童节目主管，她将加入苹果公司担任同样职位。前亚马逊负责国际拓展的主管 Carina Walker 和商务主管 Tara Pietri 也将跳槽到苹果公司。这三位高管预期明年 1 月加入苹果公司。

苹果全球影视国际创意拓展负责人 Morgan Wandell 在今年 10 月正式加入苹果以前，自 2013 年起便任职于亚马逊，过去曾负责亚马逊串流媒体服务方面的内容研发。

亚马逊过去几个月经历高层人事巨变，苹果近来则为生产更多原创内容扩充高层，包括前 Hulu 高层 Philip Matthys 上个月加入苹果，担任全球影视商务负责人，来自传奇影业 (Legendary Entertainment) 的 Jennifer Wang Grazier 也加入该商务团队。

苹果限制旧机型性能，美国民众提起集体诉讼

上周，苹果官方解释了新系统“修复了旧机型过于流畅的 bug”，承认限制老款 iPhone 的性能。苹果称 iPhone 6、iPhone 6s 以及 iPhone SE 上都做了这一 限制 ，iPhone 7 在升级到 iOS 11.2 之后也加入了峰值性能限制，未来苹果还会把这一功能扩展到更多机型上。

觉得苹果这么做不地道的显然不在少数。来自洛杉矶的两位 iPhone 7 用户在加州起诉苹果公司，他们认为苹果公司在没有征得用户同意的情况下影响了设备的性能。

看完大家喜闻乐见的 SpaceX 和苹果，下面是国内方面消息。

B 站试水“付费先看”模式, 称付费观看成为主流

B 站以 ACG 起家，特点是视频免费无广告、以及独特的弹幕文化，后逐渐成为国内稍稍落后于爱奇艺、腾讯视频的视频网站，成长速度惊人。

但是，和很多社区氛围浓厚的网站一样，商业化是他们面临的一大问题。B 站近日宣布，对于 2018 年 1 月新番，在 B 站购买的 29 部中，有 8 部将采取“付费先看”策略，大会员将享有优先观看最新一集的权利。B 站表示“虽然一直实行免费无广告模式，但是付费观看已经成为行业主流，免费观看番剧的策略越来越不被行业接受，多家版权方提出要求”。

的确存在来自版权方的压力，承诺免广告的 B 站此前就因为版权方要求不得不在番剧前加入视频网站流行的贴片广告。

对于要充会员的用户，B 站表示将于明年 1 月 1 日起推出“大会员半价”活动，折扣在 4.2-4.8 之间。

题图来自 SpaceX



