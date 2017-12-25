北京地铁计划 2018 年全线开通扫二维码进站 新闻

动点科技 11 月报道了北京地铁机场线开始支持 扫描二维码 的方式进站，而根据新京报的消息，预计 2018 年，北京地铁所有线路都将支持扫二维码进站，但可能同样需要乘客下载他们的“易通行”手机应用。

据新京报报道，北京地铁已经在 12 月 23 日起，为所有线路开通线上购票、车站取票服务，乘客可以通过“北京轨道交通单程票互联网票务服务平台”应用进行线上购票，通过各车站内的“网络取票机”（FAM）取票进站。

这项工程总共投入了 708 台网络取票机，平均每个车站至少有两台，不过这一服务对一些前往北京旅行或出差的乘客来说可能方便了一些，但对常驻北京的上班族等群体来说可能就显得鸡肋了。北京地铁表示，他们接下来计划于 2018 年一季度在全路网范围实现扫二维码进出站。

北京地铁已经在今年 8 月开通了 移动设备 NFC 进站 方式，虽然暂时还不能使用 Apple Pay（毕竟北京地铁也没有支持银联云闪付），但三星、小米、华为等很多具有 NFC 功能的手机、手表都已经能够通过这样的方式进站，不过还是要折腾两下才能用，一些国产品牌手机的用户需要在设备上绑定一张虚拟“一卡通”，有的手机则需要下载特定应用才可以使用，其他一些设备甚至可能需要联系运营商开通服务。



