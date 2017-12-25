中国联通开启 eSIM 开户服务，但还是不支持新 Apple Watch 新闻

能够直接打电话、发短信是 Apple Watch Series 3 的亮点功能，不过在国内，中国联通针对新 Apple Watch 的 eSIM 卡激活通道，在产品正式发售后很快就下线了（实际上当时还没获得工信部认证），有说法是监管部门担心审查方面的问题。这让国内用户非常恼火，苹果于上周公布了新的退货政策，表示由于 Apple Watch Series 3 暂时无法支持蜂窝网络服务，通过苹果官方渠道购买的用户可以直接退货，不受 14 天购买时间的条款限制 。

今天，中国联通正式开启了 eSIM 开户服务，前往营业厅或通过手机营业厅 App 可进行办理，不过目前仅支持华为 Watch 2 Pro 和 Ticwatch S，不支持 Apple Watch Series 3。

在正式发售前，Apple Watch Series 3 出现过 蜂窝网络连接问题 ，在户外使用 Apple Watch Series 3 LTE 版时，手表会尝试连接未知的 Wi-Fi 网络，而不是相对稳定的运营商蜂窝网络，这导致手表的网络连线非常不稳定。因为这一点，The Verge 在评测中给新 Apple Watch 打了低分。

在 官网 苹果表示，Apple Watch Series 3 的蜂窝网络服务将于 2018 年推出，而在 网络支持页面 ，中国大陆版 Apple Watch Series 3（A1890 和 A1892 型号）运营商支持一栏，中国移动、中国电信和中国联通相应位置均被注明“2018 年推出”字样，其中只有中国联通处有超链接，链接的是联通的 Apple Watch Series 3 预约页面。



