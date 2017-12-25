米家发布空气净化器 MAX，售价 1999 元 新闻

12 月 25 日，米家在圣诞节当天发布了新一代空气净化器产品 MAX。

在性能方面，这款净化器延续了小米的“怪兽”风格，CADR 值（净化率）高达 1000m³/h，相比一年前发布的 米家空气净化器 Pro 翻了一番。更高的 CADR 值代表净化速度更快，新产品适用于 70 到 120㎡的房间，对一个面积为 21㎡、高 2.4m 的空间进行一次空气循环仅需要 3 分钟。

这款净化器拥有自动、睡眠模式，并且支持三档手动调节，CADR 值分别为 480、620 和 1008。用户也可以选择通过 App 自定义运转速率。

而对于前代小米空气净化器被用户吐槽的噪音问题，新品也进行了优化，加入了“消音筒”，在最高挡位模式下可以保持安静工作，为 63.5 分贝，略高于 正常谈话的声音 。

外观方面，MAX 延续了米家的风格，但是取消了正面下方的进风口，新品采用下方左右两侧下部进风的方案。

MAX 空气净化器的售价为 1999 元，将于 12 月 26 日 10：00 在小米商城、米家有品、小米之家、天猫同步开售。

目前市场上，除了 MAX 空气净化器还有锤子科技售价 3499 元的畅呼吸智能空气净化器。



