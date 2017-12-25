骁龙 855 旗舰芯片代工方易主，台积电取代三星 新闻

12 月 25 日，据 外媒 报道，高通正与台积电合作，基于后者最先进的 7 纳米工艺开发一款基带处理器，以及下一代期间处理器骁龙 855。基带处理器和骁龙 855 的上市时间分别是明年上半年和明年年底。

7 纳米是指半导体线宽，线宽越小，同样面积整合的晶体管数量就会增加，对于手机来说就是芯片性能更强，能耗更低。7 纳米技术 使用的设备 95% 与 10 纳米相同，其工艺是 10 纳米工艺的进一步延伸，逻辑电路密度增加逾 60%，功耗降低 30% 至 40%。

芯片制造由三星和台积电主导，两者不可避免地互相争抢大客户。去年 7 月，台积电拿下苹果 iPhone X 搭载的 A11 处理器大单 ，创下连续二个制程击败劲敌三星，独拿苹果处理器大单的新纪录。

不过，三星在高通这边获得了优势，骁龙旗舰芯片 835 和骁龙 845 都是三星基于 10 纳米工艺制造的。

而高通现在也将高端芯片骁龙 855 交给台积电代工，这家台湾工厂无疑将获得更大的市场份额。

三星与台积电的竞争会到现在的状态，或许可以从两家的技术进展找到原因。三星电子原定于明年在韩国华城市破土动工的 18 号生产线, 已经于今年 11 月 动工 ，以便提前在 2019 年进入 7 纳米制程量产阶段。不过，依照目前进度， 台积电 7 纳米制程年底前将量产，强化版也将在 2019 年下半年量产，提前于三星 。消息指出，三星可能挟掌握全球超过九成以上 OLED 面板产能的优势，逼迫苹果调整代工策略，将 A12 部分订单交给三星，但这部分未获三星高层证实。



