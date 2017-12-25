Emoticast : 抖音最大的对手，也许是这家给 gif 图加上音乐的英国公司 | 创业 初创公司报道

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你认为现在的社交网络最需要优化的是什么？

对于这个问题，相信同样是“一千个人眼中有一千个哈姆雷特”，每个人有自己的看法，而英国人 James Fabricant 的答案是给 gif 图加上音乐，并推出了 TuneMoji App。

你可以认为 TuneMoji 是有声版的 GIPHY，是一个有声 gif 图的搜索引擎。这个应用的界面非常简洁，最上方是我们熟悉的带有放大镜标志的搜索框，下面是有声 gif 图列表，这些内容在 8 秒以内，缩略图上用文字标注主题；TuneMoji 将它们归为三类：Memes、Movies、Music，分别是流行视频、电影片段和 MV 片段，被推荐的有声 gif 是网络上受欢迎，并且与当时相关的，比如在圣诞节期间推荐《老友记》中 Chandler 在办公室过圣诞节的尴尬场景、以及《海绵宝宝》中的欢乐场面。

在你点击、观看一个有声 gif 时，系统会自动准备下一个 gif，但是你在当前 gif 结束后有几秒的思考时间，决定重复观看当前的 gif 还是任凭系统自动播放下一个。

对于喜欢的有声 gif 你可以点击收藏，或者通过 WhatsApp、Messenger、iMessage 等聊天工具发送给好友，也可以保存到本地。

对于用户来说，一个明显的问题是，他们想要分享 gif 图时需要打开 TuneMoji，而这并不方便。TuneMoji 表示目前已经接入了 Skype 等聊天工具，未来希望接入更多。

那么问题来了，谁来制作 TuneMoji 上的这些内容？

据介绍，其目前 Music 类的内容由公司员工制作，其余由用户完成制作，这家公司会提供工具，那是一个安卓版应用，名字叫 Sound Gif。整个制作过程非常简单，把音乐加到 gif 图上即可，所需时间不超过 2 秒。

“TuneMoji 将娱乐与自我表达结合在一起。”Emoticast 联合创始人、CEO James Fabricant 告诉动点科技。套用中文世界的说法，他是一位社交媒体行业老兵，从 2006 年到 2011 年为社交媒体公司 MySpace 公司。他是 MySpace 的第一名国际员工，用两年时间带领这家公司进入 30 个国家。在他看来 Facebook 靠聊天服务取胜，而 MySpace 的优势在音乐，多年观察社交媒体之后，他希望提供一个平台，“把音乐、娱乐、社交媒体融合在一起”，于是创立了 Emoticast。

TuneMoji 目前的下载量已经达到 100 万，并且在快速增长。今年 3 月底 Emoticast 公司宣布完成 500 万美元的 A 轮融资，来自多位知名天使投资人，包括 Facebook 早期总裁 Sean Parker、嘻哈大腕 Will.i.am、DJ 兼出品人 David Guetta、以及心元资本。

下一步，TuneMoji 计划从几个方面开拓中国市场。首先是语言方面，这家公司正在建立翻译引擎，以支持中国搜索，并计划增加中文内容；其次，它“很快”会成立中国办公室，正在招募技术人员；最后，TuneMoji 希望有机会与腾讯谈判，后者手握微信、QQ 两大超级 App。

这表明，TuneMoji 将进入”抖音“的后花园与其刚正面，据统计，超过 85% 的抖音用户在 24 岁 以下，而 TuneMoji 的核心用户在 20 岁到 25 岁之间。

“抖音”App 由今日头条孵化，聚焦短视频社交，主要面向年轻人群，平台上最主要的视频有点像命题作文，用户独自或者与家人朋友一起基于一段节奏明快、甚至略鬼畜的音乐，比如“圣诞叮叮”，通过对嘴型、肢体表演的形式表演，录制的视频与音乐结合生成视频作品。抖音非常成功，可以说是 2017 年的现象级 App：应用的日均视频播放量今年从超一亿到破 10 亿，仅仅用了三个月时间，从 5 月到 8 月。

值得注意的是，今日头条以及抖音对目标市场的定位，显然不止是中国。今年 8 月，今日头条宣布投入上亿美金推动抖音国际化。抖音的海外版 Tik Tok 在进入日本市场半年后甚至位居摄影和录像分类榜首，将 YouTube 和 Instagram 拉下神坛。11 月 10 日，抖音收购北美知名短视频社区 Musical.ly。

正在国际化的抖音也将遭遇来自欧美的对手，抖音最大的威胁的很可能是当地的流行 App。

我们还无法确定 TuneMoji 与抖音会掀起血雨腥风的战争还是前者被头条收购，像 Musical.ly 那样。但无论如何，从抖音 App 到 Tuenmoji 我们看到吸引年轻人的注意力的因素，音乐以及自我表达。

题图来自 Emoticast



