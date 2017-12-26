铁路 12306 微信小程序发布：暂不支持购票功能 新闻

12 月 26 日消息，马上就要到抢火车票回家的日子了，而就在这个时候，中国铁路 12306 推出了微信小程序“12306 出行”，可以进行余票查询、时刻表查询、正晚点查询等，但并不支持购票功能。

目前，12306 小程序上线了车站大屏功能，目前可提供济南西、青岛北、青岛三个火车站的候车信息以及车辆到达信息，并可以查看车次的终点站/开车时间/检票口/检票状态等，小程序表示更多城市的车站大屏功能将陆续开通。

而时刻表查询支持车次查询以及站站查询。

另外，12306 小程序还可以添加行程功能，并具有行程提醒功能，不过，动点科技尝试该功能时，小程序方面并无反应，应该是功能还未完全上线。

而在“我的中心”里，用户可以通过每天签到或完成相应的任务赚取积分，不过，目前尚不清楚这些积分最后能有什么用。其中，在“任务”中还有一个发帖的任务，点击之后可进入一个类似于 BBS 的社区，用户可以编写文字并发布到这个社区里，之后，用户还可以在“消息”中查看自己的帖子以及别人的回复。

不过，令人伤心的是，目前除了不支持购票功能外，余票查询功能其实也还没上线。另外还有中铁商城等也都还未上线。



