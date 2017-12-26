美国消费者保护组织：亚马逊谷歌等智能音箱偷听用户

近日，美国消费者保护组织 Consumer Watchdog 出具了一份报告，显示亚马逊、谷歌等 智能音箱 很有可能被用作收集大量信息和广告推广的监听设备。而且这是通过分析这两大巨头的专利申请报告发现的。

这项研究警示，未来智能音箱可以监听到你的一切，从一些机密的对话，到你冲厕所的习惯，无所不包。

据了解，Google HOME 和亚马逊 Echo 是目前市面上非常畅销的两款智能音箱，可以通过语音控制家中的其他硬件，播放音乐或者回答简单的问题等，按道理来说，智能语音设备只有在听到“唤醒词”时才会作出反应。但 Consumer Watchdog 却发现，即使用户认为智能音箱在“休眠”的状态时，它们也可以被“唤醒”。实际上，这些设备只要开着，就一直都在收听声音。

具体来说，此前亚马逊曾提交过一份算法专利申请，该算法可使未来的智能语音设备识别有关兴趣的语句。比如，当用户说“我喜欢滑雪”，智能音箱设备便可通过扬声器进行监听，并针对这一喜好推荐相关广告。

而谷歌的申请专利则描述了未来智能家居系统监视家庭一切生活的场景。根据专利描述，智能音箱可获得多种信息，无论是家庭成员对电视节目的喜好，还是他们的生活习惯，都可以通过这项相关新技术获取。

对此，亚马逊的发言人说，“我们重视隐私，并在 Echo 智能家居设备中建立了多层隐私保护设置。我们不会将客户的录音用于有针对性的广告。像许多公司一样，我们提交了许多具有前瞻性的专利申请，并探索新技术的所有可能性。一项新专利需要多年才能获得认可，它并不一定反映当前产品和服务的发展趋势。”

不过值得一提的是，去年，亚马逊 Echo 音箱登上头条新闻，当时美国警方正在调查一起谋杀案，而他们试图调取该设备的录音，这似乎说明智能音箱的确不安全。



