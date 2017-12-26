以色列拟禁止比特币公司上市，深圳民政局责令停止“同一天生日” | 早 8 点档 早8点档

以色列拟禁止比特币公司上市，已上市的暂停交易

关于比特币这个词，大家在近两年已经相当熟悉了，但其时不时直冲云霄或者跌落深谷的价格，却让其充满了泡沫。为此，以色列证券管理局 (ISA) 主席舒穆尔·豪瑟 (Shmuel Hauser) 周一表示，将提议禁止从事比特币和其他数字加密货币业务的公司在特拉维夫证券交易所交易。

豪瑟向媒体表示，他计划于下周将该提议提交给以色列证券管理局董事会。豪瑟说：“如果一家公司的主要业务与数字加密货币相关，则该公司将不被允许上市。如果已经上市，那么其交易将被暂停。”豪瑟还称，以色列证券管理局必须要为这类企业找出适当的监管措施。

北京证监局责令贾跃亭 12 月 31 日前回国履责

北京证监局 25 日发布通告，责令贾跃亭于 2017 年 12 月 31 日前回国，切实履行公司实际控制人应尽义务，配合解决公司问题，稳妥处理公司风险，切实保护投资者合法权益。

北京证监局关于责令贾跃亭回国履责的通告 贾跃亭： 近期，上市公司乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）及乐视系相关公司经营困难，你作为乐视网实际控制人及前任董事长，在公司急需资金时未履行对上市公司提供无息借款承诺，我局已对你违反承诺的行为出具《关于对贾跃亭采取责令改正行政监管措施的决定》（北京证监局行政监管措施〔2017〕149 号），截至目前你仍未履行承诺且未向我局报送整改报告。 我局已于 2017 年 9 月 13 日向你下发了《关于对贾跃亭的监管关注函》（京证监发〔2017〕256 号），明确要求你在见文后立即回国，稳妥处置公司面临的各种风险，此后也通过上市公司多次向你转达了回国履责的要求，但至今未见你采取相关行动。你以投资汽车业务及融资为由滞留境外，你控制的相关公司对上市公司存在巨额欠款，至今尚未归还，相关行为严重侵害了上市公司的合法权益及广大投资者的切身利益，社会影响极其恶劣。 为保护上市公司及投资者合法权益，我局现责令你于 2017 年 12 月 31 日前回国，切实履行公司实际控制人应尽义务，配合解决公司问题，稳妥处置公司风险，切实保护投资者合法权益。 特此通告。 中国证监会北京监管局 2017 年 12 月 25 日

谷歌发布 Android Wear 草图：可隔空操作

近日，谷歌发布了一些列 Android Wear 的概念草图，草图显示未来的可穿戴设备可能会使用雷达技术，从而让用户隔空操控智能手表以及其他设备。

草图中的设备在手腕的上方和下方各安置了一个无线电波发射器。在使用这个设备的时候，用户可以通过不同的手势来命令电子设备实现不同的操作。例如，在操控智能台灯的时候，用户可以伸出一只手指，让台灯亮起黄灯；伸出两只手指，让台灯的颜色切换为蓝色。用户或许还可以根据所使用的设备，对操作手势进行自定义。

受疑似造假影响，深圳民政局责令停止“同一天生日”

继爱佑未来慈善基金会今年 8 月推“一元买画”公益活动后，近日其又推出了“一元帮助同一天生日小朋友”的活动，并刷遍了朋友圈，而网友爆料称，“一元帮助同一天生日小朋友”慈善活动疑似造假，因为同一个小朋友出现了不同的生日，并且，还出现一个并不存在的日期。

对此，昨天据深圳市民政局官方微博透露，深圳市民政局调查组约谈了深圳市爱佑未来慈善基金会秘书长，责令其立即停止“同一天生日”网络募捐活动，并要求向我局提交募捐活动情况报告、与相关企业的合作协议及所有公开发布的文件资料。相关调查将继续进行。

据了解，分贝及分贝筹的创始人王立曾在微博作出了澄清，称本来应在 24 日平安夜上线，最初是为测试传播率，所以也就没有检查小朋友的信息，直到 23 日早上有人反馈才开始检查。

苹果代工厂商和硕联合投资 4 亿元在内地购买工厂

苹果代工厂商和硕联合 (Pegatron) 昨日宣布，其内地子公司已斥资 11.4 亿新台币 (约合人民币 2.5 亿元) 在重庆购买了一家工厂。并斥资 7.1478 亿新台币 (约合人民币 1.56 亿元) 为该工厂购买制造设备和其他设施，总投资额达到 18.6 亿新台币 (约合人民币 4 亿元)。

业内人士表示，和硕有 50% 以上的利润来自苹果代工，而这次大手笔投入有望赢得苹果明年 iPhone 的订单，主要是 OLED 版本。另外，和硕联合 CEO 廖赐政此前曾表示，为了提高和硕在大陆的自动化生产水平，有必要购入新设备以提高生产效率。

当然，提高自动化水平也能削减在大陆的生产人工成本，据总部位于美国纽约的劳动者团体中国劳工观察的数据，和硕科技位于江苏省的两大生产基地在 2012 年的最低月工资为 1320 元，但 2016 年增加到 1770 元，四年间上涨了 34%。廖赐政还表示大陆已经不是人力成本最低的了，为了提高产品品质，压缩人力成本，改变为用高度自动化的制造设备替代员工对和硕科技来讲非常重要。



