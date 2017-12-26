大摩评比特币实际价值：一分不值

虽然比特币在交易所的价格时常直冲云霄，以至于很多人抱怨错过了一夜暴富的机会，在国际投行摩根士丹利在最近的一份研究报告中给人们浇了一盆冷水，它认为比特币的实际价值基本为零！

据了解，摩根士丹利分析师詹姆斯·弗洛斯特（James Faucette）及其团队近期在向客户发送了一份名为《解码比特币》的研究报告中指出比特币的实际价值为零。而弗洛斯特的判断则是基于以下几个点：

一是比特币可以像货币一样估值吗？不能，因为比特币没有汇率。

二是比特币像数字黄金吗？也许是的，但是不像黄金在电子设备和珠宝中有实际用途，它的价值是被投资者附加上去的。

三是比特币是一个支付网络吗？是的，但是规模小，也不收取交易费用。比特币在过去的 30 天平均每日交易量为 30 亿美元，而外汇市场则为 5.4 万亿美元；比特币每日买入的量都小于 3 亿美元，而 Visa 是 170 亿美元。

弗洛斯特早在今年 7 月就曾研报称，一年前，在互联网零售业 500 强中，有 5 个商家接受比特币，可是今年愿接受的商家只剩 3 个。几乎没有商家愿意接受比特币，与比特币的狂涨形成了一个鲜明的对比，比特币可能只是一场投机游戏。“如果没有人接受比特币支付，那么它的价值将是零。”弗洛斯特如此说。

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