日本电装考虑 4.4 亿美元投资 OLED 厂商 JOLED，能降低 30～50% 制造成本 新闻

随着三星、苹果等公司开始采用 OLED 屏，OLED 屏也成了行业争抢的香馍馍。

12 月 26 日消息，日本汽车零件制造商电装（Denso）正在考虑 500 亿日元（约合 4.4 亿美元）投资 OLED 面板制造商 JOLED。

据了解，JOLED 成立于 2015 年，隶属于日本显示器公司（JDI）旗下，并合并了索尼和松下的 OLED 部门。该公司本月售出了第一批 OLED 屏幕。JOLED 与其他 OLED 显示屏相比，其最大的优势便是其全球首次采用低成本的印刷方式，与主流的蒸镀生产方式相比成本可降低 30～50% 左右。

该公司目前正在寻求融资，目前金额为 1000 亿日元，从而扩大其产能。JOLED 公司的一位发言人表示，该公司正在于多个物料与设备制造商洽谈投资事项，但是这位发言人并未透露更多细节。

不过，有消息称，索尼和松下也有望各向 JOLED 投资 50-100 亿日元。另外，日本住友化学和斯库林集团也在考虑对 JOLED 进行投资。日本媒体指出，这 4 家公司共计将会向 JOLED 投资 200-400 亿美元。



