联想“Mirage Solo”Daydream VR 一体机通过 FCC 认证 VR & AR

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Google 在今年的 I/O 大会上宣布其 Daydream VR 平台将扩展至独立硬件，但从那以后就几乎没有什么消息了，一切都很“平静”。现在，联想的 VR 一体机出现在了 FCC（美国联邦通信委员会）网站上，这款产品在官方正式公布前亮相了。

在 I/O 2017 开发者大会上，Google 宣布 与联想和 HTC 合作开发 Daydream VR 一体机，但此后鲜有关于这个项目的新闻。原本的计划是在今年年底前发布相关产品，但现在看来几乎是不可能了。

联想的 Daydream VR 一体机已经通过了 FCC 认证，这款产品名为“Mirage Solo”，与此同时， 文件 也披露了它的一些硬件规格，这款产品采用一块 4000mAh 电池、支持蓝牙 5.0。

目前还不清楚联想和 Google 会在什么时候正式公布 Mirage Solo，考虑到 CES 2018 就快开跑，我们有望在大会上见到它的身影。

早些时候 华为的一款 Daydream VR 眼镜控制器 也通过了 FCC 认证，华为的 Mate 10 符合 Daydream 认证要求，所以这款 VR 头盔应该是没跑了，只是还不知道具体的发售日期。



