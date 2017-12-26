韩国批准 LG Display 在华建 OLED 面板厂 新闻

12 月 26 日消息，韩国贸易部周二表示，下属一个委员会已批准了 LG Display 在中国建设一个有机发光二极管（OLED）面板生产厂的计划。

据了解，早在今年 5 月，便有传言称 LG Display 将在广州上马 OLED 项目，此后 7 月，LG Display 确认了这个消息，并表示该工厂主要用于生产大尺寸 OLED 面板，以满足海外市场对这种电视屏幕快速增长的需求。

LG Display 目前是全球最重要的大尺寸 OLED 电视面板供应商（2017 年 6 月，JOLED 也宣布开始生产 21.6 英寸 4K OLED 面板）。作为下一代显示技术，OLED 有自发光、色彩炫丽、可折叠弯曲等优点。但是由于生产良率还有待提高，目前 OLED 电视面板的成本还比较贵，供应量还比较少，这也让 OLED 电视的推广速度比预期慢。

据了解，2017 年全球 OLED 电视面板供应量约 160 万~170 万块，分到中国市场预计约为其中的 10%-20%。群智咨询预计，2017 年中国市场 OLED 电视销量将达到 25 万台，成为仅次于北美的 OLED 电视销售主力市场。不过，相比于 2016 年中国彩电市场超过 5000 万台的销量，OLED 电视的市场份额还很小。

韩国贸易部表示，作为此次批准的条件，LG Display 承诺使用更多的韩国材料和设备，在韩国进行后续投资，并加强安全检查等流程。



