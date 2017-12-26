Pico 发布 6 自由度 VR 一体机，售价 3999 元起 新闻

12 月 26 日下午，Pico 发布了旗下全球首款实现量产的头&手 6DOFVR 一体机—Pico Neo ，售价 3999 元起。

Pico Neo 是 Pico 旗下最新一代 VR 一体机产品，搭载了 Qualcomm 骁龙 835 移动 VR 平台，采用一体式 ID 设计，更轻更透气的全包布材料，配备 3K 高清显示屏，4GB 高速 RAM, 64GB UFS2.0 ROM，并支持 256GB 扩展存储。

得益于骁龙 835 的出色性能及完善的超声波技术，Pico Neo 实现了稳定高精度的头部和手部六自由度（6DoF）追踪定位功能，无需任何外部传感器，即可完成对头部和双手运动的追踪, 号称全球首款同时实现了头&手 6DOF 追踪及交互的量产 VR 一体机。

内容方面，Pico Neo 接入 VIVE WAVE VR 开放平台，并将预置 VIVEPORT 开放内容平台，为用户带来全球领域内的高品质 VR 内容。

Pico CEO 周宏伟现场介绍到：“Pico Neo 使用了 Qualcomm 的头部 inside-out 6DoF 技术，从骁龙 835 移动 VR 平台底层对空间定位能力进行了优化。长时间使用空间定位功能也不会影响游戏等应用的性能，能真正为用户带来与自身动作完美匹配的超强沉浸式的 VR 交互体验。”

除 VR 相关新品外，Pico 此次还发布了 Pico Zense 的 TOF 深度传感解决方案，并推出了两款核心硬件深度摄像头模组 DCAM100、DCAM710，这两款摄像头模组都是基于 TOF 光飞技术，尺寸小，功耗经济，成像清晰度、精度均达到 VGA 标准，可以广泛适用于智能机器人, AR/VR, 微投影, 无人机等领域。

价格方面，Pico Neo 将推出商用版（含双 6DoF 手柄）和基础版（含单 3DoF 手柄）两个版本，售价分别为 5299 元和 3999 元，并于发布会结束后在京东、天猫平台同步开启预售，预计将于 2018 年 1 月 26 日开始发货。此外，Pico Zense 的两款硬件模组 DCAM100、DCAM710 目前也已开始接受行业用户的订单。



