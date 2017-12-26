腾讯被指利用 QQ 恶意推广“全家桶” 新闻

安全公司火绒昨天发布 报告 ，称腾讯在 11 月末开始“病毒”式推广旗下软件，而火绒对该行为进行了拦截。

火绒在报告中称，腾讯 QQ 会通过名为 “QQ 安全防护进程（Q 盾）” 的保护程序释放病毒“TrojanDownloader/Popeng.a”，随后用户就会收到腾讯的推广弹窗，用户一旦点击，便会安装对应的软件。

火绒表示，腾讯从 11 月底开始进行这样的行为，首先利用该方法大规模推广 QQ 浏览器，之后同时推广腾讯电脑管家。一个多月以来，每天有“数百万乃至上千万”安装了 QQ 的电脑受此类行为骚扰。

火绒强调称，对于这样的行为，目前全球安全行业的惯例都是按照病毒处理。

对此消息，腾讯方面通过官方微博发布了一则 “致歉声明”，承认最近在对腾讯电脑管家还 QQ 浏览器的推荐中存在“不合理甚至伤害用户体验之处”，并已经进行下线处理。腾讯表示，将对相关责任人进行处罚。

类似行为在中国应该屡见不鲜，国外甚至还有人专门 制作视频教你如何卸载 。除腾讯外， 百度 等互联网公司也曾通过类似手段推广旗下浏览器或“桌面管理”软件，目前这种做法主要在 Windows 和 Android 手机平台上出现，而一些对互联网和数码产品不太了解的人相当容易中招。



