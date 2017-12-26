优客工场迎来“UCOMMUNE”时代，凭借这五条产品线赋能社群生态

从 2015 年开始爆发增长，共享办公行业面临迭代的分叉路口，步入了联合、重组的沉淀期，一个行业的成熟和发展需要制定标准，而标准的制定离不开行业领导者的深层次探索及不断创新。

在过去近三年发展中，优客工场始终尝试着对品牌内涵进行深化，同时持续对产品进行梳理、迭代更新，升级共享办公行业的标准。时至今日，这些尝试终于将全面落地，致力于 为中国创新者赋能 。

12 月 26 日，优客工场正式告别 URWORK 时代，迎来了全新品牌形象“UCOMMUNE”。据了解，这次全新的品牌升级，将推动优客工场从改造存量资产、管理物理空间的模式，向企业服务和楼宇经济的智慧化进行转变，打造人与人、人与空间无缝连接的社群生态。

除了发布全新品牌形象之外，优客工场还对旗下产品进行迭代升级，推出了五条全新的产品线。通过对产品项目的功能和定位进行重新划分，优客工场将打造五种不同品类的场景空间，以更加精准地对接用户的不同需求。

五条产品线具体如下：

Matrix： 旗舰、标杆、国际化。头部创新企业的大本营。Matrix 是母体，也是“矩阵”，是共享办公空间群落的集成。旗舰项目就立足于优客工场矩阵的中心，在树立标杆的同时，持续对外输出核心运营理念和管理标准。 Elite： 商务、高效、精英。大中型企业及跨国企业的商务办公空间，位于核心商务区的甲级及以上写字楼。Elite 是精英、出类拔萃，每一个商务项目都将是一个精英社群。商务项目 Elite 还为企业间的商务会谈、会议提供最佳场所。 Clash： 领先、科技、前沿。它的客群被定义为在细分领域较为领先的中型成长性公司。Clash 是混合、碰撞，各种创造力阶层、创新研发型企业将在这个空间内对撞思想，激发灵感和活力，共同创造无限可能。 Box： 创新、活力、未来。中小型创新企业的办公及企业服务空间，地理位置未被框定，也没有严格规范的物业特点。Box 像一个充满多种可能的集成。薛定谔的盒子？阿甘妈妈给的巧克力盒？拿出冒险精神去拥抱所有可能。 Heritage： 传承、经典、人文。历史建筑中的共享艺术空间，最具人文风情的办公空间。将共享办公的产品理念融入进历史古迹里来，使历史重焕光彩。这些精品项目所诠释的，是一种超越现代商业场景的办公体验。

共享办公是优客工场商业模式的基础，而内化用户的办公理念、打造一个全新办公空间品类内核，才是优客工场的企业愿景。截至目前，优客工场管理面积已达到 40 万平方米，布局 6 个国家及地区、35 个城市、近 120 个场地，拥有近 5000 家入驻企业和超过 100000 名平台会员。

优客工场致力于为办公人群提供全方位的升级服务体验。在过去两年多的发展中，除中小微企业之外，包括诸如亚马逊中国、毕马威等国际大企业也入驻到了优客工场中，这意味着共享办公具有广泛的适用性，越来越多的办公人群接受共享办公。优客工场也正是从客群角度切入分析，在充分市场调研的基础上，梳理规划出了针对不同办公人群的全新产品线。这也是客群升级、消费升级的必然结果。



