北斗导航公布芯片销量：突破 5000 万片 新闻

12 月 27 日，北斗卫星导航系统官方宣布，目前国产北斗芯片销量已累计突破 5000 万片。

北斗方面表示，目前国产北斗芯片累计销量已经突破 5000 万片，而且高精度 OEM 板和接收机天线已分别占国内市场份额 30% 和 90%。 另外，国产北斗芯片的制造工艺已由 0.35 微米提升到 28 纳米，其性能已达到并且超越了世界其他同类产品，而在价格上，国产北斗芯片的单片价格最低仅 6 元人民币，性价比优势十分明显。

在市场应用方面，北斗方面表示其已经在公安、交通、渔业、电力、林业、减灾等行业得到广泛使用，正服务于智慧城市建设和社会治理。借助于北斗系统，相比 2012 年，2016 年道路运输重大事故率和人员伤亡率均下降近 50%， 公安出警时间缩短近 20%，突发重大灾情上报时间缩短至 1 小时内，应急救援响应效率提升 2 倍。累计上线了 480 万辆营运车辆，建成了全球最大的北斗车联网平台。另全国还有 4 万余艘渔船安装了北斗，累计救助渔民超过 1 万人。

此外，北斗还表示全球首个支持北斗的加速辅助定位系统， 服务覆盖已达 200 余个国家和地区，用户突破 1 亿，日服务达 2 亿次。



