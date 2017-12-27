手游直播平台触手 TV 获 5 亿元新轮融资，谷歌领投 新闻

12 月 27 日，有消息称，手游直播平台触手 TV 近日获得了一笔金额达 5 亿元人民币的新一轮融资，而且领投人是全球顶尖科技公司谷歌。之后，又有媒体援引接近触手 TV 的知情人称，双方马上就将公布融资确认消息和具体的合作计划。

触手 TV 属杭州开迅科技有限公司旗下的弹幕式手机游戏直播平台，2015 年 7 月上线，官网显示其目前已经拥有超过 10 万名手游玩家主播和超过 1000 万手游观众。

投资触手 TV 或许是 谷歌重返中国的又一布局。今年 12 月，在 Google 中国开发者大会上，Google Cloud 华人首席科学家李飞飞宣布，谷歌 AI 中国中心正式成立 ，而在更早之前，谷歌 还曾投资了国内的 AI 硬件企业出门问问。



关于投资之后的动作，有消息人士称未来触手 TV 与谷歌将在业务层面展开合作，而且触手也不排除有出海的可能。

融资方面，2016 年 4 月底，触手 TV 曾宣布获得 2000 万美元的融资，估值达 1 亿美元，领投方为国内 A 股某上市公司。今年 1 月底，触手 TV 宣布完成 4 亿元 C 轮融资，由 GGV 纪源资本、顺为资本领投，启明创投、沸点资本等联合注资。



