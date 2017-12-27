云天励飞：天下无拐不再是梦？这套深目系统让犯罪嫌疑人无处藏身 | 创业 初创公司报道

人工智能

尽管目前 AI 技术正处于早期阶段，但创业公司更热衷于在 B 端市场这片红海淘金，特别是在图像识别领域，计算机视觉公司云天励飞就是典型的代表之一。

作为云天励飞的联合创始人兼 CEO，陈宁回忆道，2014 年创始团队从美国飞回深圳，团队构成包括了处理器芯片设计、计算机视觉、机器学习和深度学习算法，他觉得这样的团队组合是解决深度学习、解决人工智能底层技术在算法以及计算力上 的必然产物。

“关于人工智能，大家都在谈算法、芯片、数据，而数据是驱动所有这些业务场景的源头，人类有史以来积累的所有大数据中，85% 以上是视频和图像数据，我们认为人工智能的核心之一是视觉智能，如果要量化一点的话，我们就打个比喻，解决了视觉智能的问题就解决了 80% 以上的问题。”

实际上，AI 技术若应用在实际场景中，比臆想要更加复杂。其不仅存在现实环境的干扰，还有工程化、兼容性、成本控制等一系列的问题。面对挑战，陈宁表示，创业 3 年以来，云天励飞布局安防领域将芯片、算法、应用场景结合，开发了天眼系统，通过调用全城视频监控资源实现对任何个体的实时定位。

谈及为何选择从安防应用场景切入，他表示，过去十年是视频监控的十年，它的出发点是视频采集和人工监控。几年前，全国数千万个监控摄像头已经带来了巨大的挑战，人眼再也看不过来海量视频监控资源。陈宁相信，传统的视频监控时代的 1.0 将步入视觉智能 2.0 时代，看监控视频一事将由机器代替保安。

正如他所说，视觉计算已经成为了云计算的核心需求方，城市级视频监控每一天产生的数据量轻易可以达到 PB 级。这些业务场景各自有具体需求，比如机场或地铁发现犯罪嫌疑人需要秒级时间内响应，发现恐怖分子需要人像、人脸系统实时的报警。

而实时、本地化的智能分析和报警加上海量的像素处理的应用需求，对于传统云计算提出了巨大的挑战。基于特征值的海量检索和业务应用，云天励飞端到云的计算架构和终端定制化在线信息学习平台（即视觉处理前端 IPU）应运而生，能够让机器理解视频和图像的内容。

云天励飞团队耗时两年打造出城市级的深目系统，基于动态人像识别、处理器芯片技术、大数据挖掘和深度结合公安的应用场景，深目系统成为深圳 2 万民警手中的标配动态人像 APP。

2014-2015 年，云天励飞通过第一期大规模的试验，配合公安机关破获了上千起案例，推动部分区域同比的重大刑事案件的案发率降低 50% 以上。“所以现在全国公安系统对人工智能企业是全开放的，全国公安都在准备或者已经开始在做相应的试点。”

据了解，这款 APP 覆盖了深圳市任一区域，并可以实现在 2s 内，无论是从机场到地铁，还是跨各个行政区域的活动轨迹，都能实时在终端级进行定位，并且落地身份、查询逃犯的记录、前科的记录等等一系列的功能。

陈宁介绍，这套系统在 2016 年初在深圳龙岗公安分局小规模上线，从前端 108 个人脸抓拍相机到后台 11 台搜索引擎，到搭载云天深目 1.0 系统，再到去年下半年升级到 3000 个前端的人脸抓拍相机，该系统遍布在龙岗区地铁口、商超、网吧等出入口。

从去年 7-8 月份，深目系统开始推广到深圳机场、地铁、南山等区域。截至目前，云天励飞在深圳已经覆盖了接近 5000 个公安一类视频监控高清前端。上线一年多，人脸抓拍相机协助公安破获了 3000 余起的案例，涉及刑警、反恐、打拐、治安、缉私等各个警种的应用。

值得一提的是，今年除夕，公安机关接到拐卖儿童的报案，然后通过深目系统落地查询轨迹成功锁定犯罪嫌疑人。从除夕前一天男童被拐带，到第二天除夕从武昌火车站解救回来，送回父母的怀抱里，整个过程耗时 15 个小时。

据悉，这套系统从去年年底开始向全国公安进行推广，在北京、上海、杭州、武汉等全国 15 所左右的城市，逐步推行商业化落地应用。

在具备了本地化视觉智能分析、云端大数据分析以及和应用场景的绑定后，陈宁表示，云天励飞可以逐步解决视觉计算在城市大脑计算平台上的问题，包括平安城市的各个摄像头，每一辆无人驾驶汽车的激光、视觉传感器，以及机器人或者机械制造的视觉传感器前端等。

在我们产业化落地的早期，人脸识别的算法精准度有一定的局限性，所以我们在 2014 年和 2015 年的时候，第一个去定义可用的人脸识别的监控摄像头的高度和角度。但是随着海量数据的采集，业务应用场景不断地深入，我们不断优化训练，两个月会升级一次算法版本，在各种各样开放式的监控场景下，高质量的数据的积累，不断地训练算法，所以面对不同场景的适应度会越来越高，去适用已经架设的摄像头，我们现在的系统也兼容原有的摄像头，并且有质量判断系统去评估视频质量是不是适合人脸识别系统。

在 AI+安防这条赛道上，核心技术固然重要，各家也都强调自己的技术优势。然而，随着技术整体趋于同质化，在标准测试或解决方案层面，其不再是安防领域的公安客户所关注的。

去年，云天励飞订单首超 1 亿，并实现盈利，今年预计营收数字会有数倍增长。此外，公司正在与投资机构接洽下一轮融资事宜。据了解，今年 3 月，云天励飞获得数千万美元的 A 轮融资，投资方包括深投控、松禾资本等多家机构。

接下来，云天励飞将利用在公共安全领域的成功模式，联合合作伙伴面向全国乃至全球的更多城市进行复制。同时，基于不同的技术和业态，对业务应用场景和对产业化的理解，扩展到泛安防的各个领域。除了应用与智慧安防领域，陈宁认为，视觉人工智能的应用场景非常广，未来还会考虑向 智慧医疗 、智慧社区、智慧商业、智慧交通、智慧旅游等行业布局。



