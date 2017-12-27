任天堂 Switch 的 64GB 游戏卡推迟到 2019 年发布 新闻

据 华尔街日报 援引知情人士消息，任天堂公司对外部游戏开发者称，他们计划把发布 Nintendo Switch 游戏机 64GB 游戏卡的时间推迟到 2019 年。也就是说，一些数据量相对较大的游戏，玩家可能要等更久才能体验到。

这名知情人士表示，任天堂原本打算在 2018 年下半年开始向合作伙伴提供 64GB 游戏卡，但为了确保质量，任天堂最近把这个时间推迟到 2019 年。这名知情人士称，一些 Nintendo Switch 用户在社交媒体上提到有关这款游戏机的软硬件问题后，任天堂开始留意到这方面的用户体验。

对游戏开发者来说，这无疑是令人沮丧的消息，而受此影响最大的恐怕就是一些经常开发数据量较大的美国游戏发行商。不过一些厂商也已经给出对策，譬如《黑色洛城》、《WWE 2K18》等游戏的实体卡带版在包装盒上给出提醒，需要用户额外购买一张 TF 卡来获得完整的游戏档案。

虽然任天堂提供了 eShop 让用户在线下载游戏，但依然有很多玩家更愿意选择购买比较传统的游戏卡带，一方面这种卡带能够很好地满足有收藏爱好玩家们的需求，而相比索尼 PlayStation 4、微软 Xbox One 以及它的上一代产品 Wii U 使用的光盘载体，游戏卡具有非常好的便携性。

Nintendo Switch 已经成为目前最受关注的家庭游戏机产品，任天堂此前宣布， 这款游戏机截至 12 月 10 日的全球累计销量已经 突破 1000 万台 。也就是说，从 3 月开始到现在大约 9 个月的时间里，任天堂每个月卖出了 100 万台 Switch 游戏机。与之相对的，索尼 PlayStation 4 在最初大概花了 10 个月的时间。



