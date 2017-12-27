微信小程序开放 Wi-Fi、NFC 连接能力，未来可直接刷地铁？ 新闻

12 月 26 日的最后几分钟， 微信公众平台发文宣布小程序升级实时音视频录制及播放能力，开放 Wi-Fi、NFC(HCE) 等硬件连接功能。

以下为具体升级要点：

1、升级实时音视频录制及播放能力

为更高效地连接用户与商家，小程序提供了实时音视频录制及播放组件。开发者在小程序自建后台服务或接入任意的云服务后，实现单向、双向甚至多向的音频功能。比如在线授课、远程咨询、视频客服，以及多人会议等。

2、为丰富商家的服务场景，小程序开放了 Wi-Fi、NFC 等连接功能。

用户以往要用微信连 Wi-Fi，要扫二维码并关注公众号，点击菜单里的“连 Wi-Fi”才能使用上网络。而现在，小程序内支持搜索周边的 Wi-Fi，用户在知道密码后可以连接到指定的 Wi-Fi，以获得更快的上网体验。

另外，小程序开启了 HCE 模式的 NFC 接口能力。开发者将这个功能接入小程序后，就能让具有 NFC 功能的安卓手机变成门禁卡、公交卡等智能卡。用户打开小程序并贴近刷卡机，就能完成卡的识别、消费等操作了。

此外，微信方面还宣布小程序可以分成多个包进行加载了，但每个包不超过 2M，总大小不超过 4M。开发者可根据用户的需要，只下载指定包。而小程序页面访问层级限制也放宽到了 10 级，方便承载更长的服务流程。

最后，小程序还增强了第三方平台的能力，包括设置 web-view 组件的业务域名、支持回退小程序版本、查询以及设置小程序最低基础库版本等。



