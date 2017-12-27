WhatsApp 将于今年最后一天终止对 Blackberry OS 和 Windows Phone 的支持 新闻

WhatsApp 日前公布了针对旧版移动操作系统的运营计划，该公司表示 ，对 BlackBerry OS（包括 BlackBerry 10）和 Windows Phone 8.0（以及更旧版本）的支持将于今年的最后一天，也就是 2017 年 12 月 31 日结束。需要注意的是，本次停止支持并非代表 WhatsApp 在上述平台上无法运行，而是用户将无法创建新用户及对现有账户进行重新验证。

WhatsApp 提醒用户说，由于公司将不再支持这些平台，某些功能可能会随时停止运行。

如果你是黑莓用户，那么可以转移至其它由 Android 驱动的黑莓设备。 本月早些时候黑莓宣布 会对 BlackBerry 10 提供“至少两年”的支持。而如果你是 Windows Phone 用户（咦，还在用？）的话，是时候转移阵地，买一台 iPhone 或者 Android 手机了。

另外对于诺基亚塞班系统，WhatsApp 则是表示对 S40 系统的支持将于 2018 年 12 月 31 日停止。旧版 Android 系统（2.3.7 及更老）的支持年限最长，要到 2020 年 2 月 1 日才会停止。



