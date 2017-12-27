小米想让你花钱去掉 MIUI 的广告 新闻

小米基于 Android 定制的移动操作系统 MIUI，其 广告多 这一特性已经成为众多用户经常吐糟的话题。针对广告问题，小米日前拿出了官方解决方案，那就是让你花钱去广告——类似国内视频网站的做法。

小米会员 月卡和年卡分别要价 219 元和 3322 元（什么？），但由于现在是内测阶段，“尝鲜价”分别只要 9.9 元和 88 元，不过这一优惠价格有名额限制，内测期间每天仅开放 1 万份体验计划会员、 1 万份月卡会员和 1000 份年卡会员名额。

小米会员中，最引人注目的应该是“自动去除广告”权益，根据小米的说法，开通会员后，“将自动免除大部分系统广告及系统应用内的广告”，不过第三方应用的广告无法移除。另外，一个小米账号仅能为一台手机免除广告，看样子这应该是小米为了防止账号共享做出的限制。

其它权益（应该是比去广告重要的……）方面，主要有可免费使用多套主题、小米云服务空间追加、多看阅读的阅读书币奖励、月卡/年卡用户可获得价值 100 元/150 元的米家有品优惠券这几项。

现在开始卖会员服务了，不知道小米未来是否会在“ADUI”的道路上越走越远呢？



