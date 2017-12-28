北京车主也可以换领绿色的“新能源”车牌了

北京市今天正式启动新能源汽车专用号牌，交管部门表示，办理新能源车注册登记、转移登记的车主，将全部核发新号牌，已经登机的新能源车，按照“自愿换领”原则，由车主自主选择是否换领新号牌。

据 新华社 援引北京市公安交管局负责人介绍，新能源车专用号牌以绿色为主色调，增加了专用标识，并采用新样式、新材料和新的防伪技术，车牌号码的位数也由 5 位增加到 6 位。专用号牌应用全国统一的选号系统，所有号牌号码统一监管、统一发放。在启用新的专用号牌之后，新购置的新能源汽车号牌申领条件、办理地点、业务流程将与申领普通汽车号牌相同。

新能源号牌在最初公布的时候便引发了很多争议，这些争议大多围绕在新号牌白绿渐变底色的设计，不过交管部门并未强制已经拥有普通号牌的新能源车车主更换新号牌，但由于号牌丢失或损坏申请补办的新能源汽车车主，交通部门将换发新能源车专用号牌。

公安部已经从 2016 年 12 月 1 日起在上海、南京、无锡、济南、深圳 5 个城市 率先试点 启用新能源汽车专用号牌。新华社报道称，截至目前北京的新能源车已经达到 15.3 万辆，纯电动汽车 15.1 万余辆，插电式混合动力汽车 1500 辆。



