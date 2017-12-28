方舟子微头条开撕罗永浩，嘲讽锤子 T1 为著名的失败产品 新闻

12 月 28 日消息，微头条认证为“生物化学博士”、“科普博士”的方舟子再度将矛头指向罗永浩并配以图文嘲讽道：锤子手机 作为著名的失败产品被选入“失败博物馆”展出，好像是唯一入选的中国产品。展品说明里对罗永浩、锤子手机冷嘲热讽，嘲笑其“没那么聪明”。这个展览正在全世界巡回展出，现在到了洛杉矶。这下罗布斯全世界出名了，功德圆满，可以再找地方政府要几个亿。

的确，锤子 T1 入选“失败博物馆”，看似方舟子成功抓住了小辫子，任由其随意吐槽。但实际上，瑞典人 Samuel West 博士所创立“失败博物馆”(The Museum of Failure) 的初衷，并不是在大天广众下把那些极为失败的产品羞辱一番，反而博物馆想说明的是，创新是一门高风险的生意，创新需要失败。无论是个人还是组织，都应该更好地学习和研究失败，而非刻意忽视它们，然后假装什么都没发生。

方舟子特意强调锤子手机是唯一入选的中国产品，然而在失败博物馆，能够展出的几乎全是世界级企业的产品，譬如：诺基亚 N-Gage、谷歌眼镜、可口可乐的“新可乐”、特朗普棋盘游戏、苹果掌上电脑 Apple Newton、哈雷摩托的哈雷香水、柯达数码相机 DC40……

据了解，“失败博物馆”在今年 6 月于瑞典赫尔辛堡开幕后，便开始了全球快闪之旅，目前已经在瑞典多个城市、德国柏林、荷兰阿姆斯特丹、美国迈阿密等城市巡展，接下来的日程已经排到了明年。



