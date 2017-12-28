Snap 据称正在开发“Stories Everywhere”功能，让用户在应用之外发布快拍 新闻

Snap 想让用户在更多地方分享 Stories（快拍）。据 Cheddar 报道，Snap 正在研发一个新功能，让用户可以在 Snapchat 应用外分享 Stories。这个名为“Stories Everywhere（快拍无处不在）”的功能，旨在帮助 Snap 与 Facebook 和 Instagram 加剧竞争力度，将 Snapchat 的存在推广至其主应用之外。

报道指出，前新闻集团（News Corp）高管 Rahul Chopra 正在领导“Stories Everywhere”项目，该业务的发展重心是提升用户数量，并让 Snapchat 成为除新闻、体育和付费视频及其它内容之外的更具有吸引力的内容平台。Snap 的意图是，用户在新闻网站或其它地方看到 Stories，可能会有动力注册成为 Snapchat 用户。

Snap 今年第三季度 净亏损 4.43 亿美元 ，其 智能眼镜 Spectacles 卖得也不好 ，该公司同时面临着来自 Facebook 和 Instagram 的压力。

早些时候 Snap 推出了 新广告形式 Promoted Stories，后者是专门为广告商打造的 Stories。广告商向 Snapchat 付费，用户就能在平台上看到更多以 Stories 呈现的广告。



