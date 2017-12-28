王健林的万达网科员工遭集体裁员 新闻

据 澎湃新闻 援引知情人士的消息，万达网科今天开始大规模裁员，据称要从目前的 6000 名员工裁至 300 名，最终只保留职能部门，也就是说，万达网科员工数量将被削减 95%。

这名知情人士称，目前已经通知了 1000 多名员工，如果不签合同，公司会将合同书快递到家，另外万达网科集团项目已经停止，并且拖欠供应商的款项。

根据澎湃新闻发布的一份《劳动合同解除通知》，公司会在 2018 年 1 月 1 日起与员工从解除劳动合同，万达网科会向离职员工支付一个月工资作为代通知金，支付 2 个月工资作为补偿金，万达网科为员工缴纳的社会保险到 2017 年 12 月为止。

针对缴纳社保的部分，澎湃新闻援引万达网科前员工描述称，在 6 月离职的员工曾表示，万达此前承诺社保交到 7 月，但实际上并未交足。另外，万达网科要求员工提交个人提交的辞职申请，离职原因为“个人原因”。

万达网络科技集团 于 2016 年 10 月在上海宣布成立，从万达金融集团独立分拆出来，专注线上线下融合，打造新一代物联网模式。由此，万达集团的产业结构也将再次调整，由原来的商业、文化、金融三大板块调整为商业、文化、网络、金融四大产业集团。万达网络科技集团旗下包括飞凡信息公司、快钱支付公司、征信公司、网络数据中心、海鼎公司、网络信贷公司等。



