微信推出即点即玩的“小游戏”，未来还将支持内购

微信曾经在推出 5.0 版本时上线了一个 “飞机大战” 小游戏的彩蛋，现在他们开始把这种内置于微信客户端的游戏单独拿出来以“小游戏”的形式推出。腾讯微信今天宣布，他们将为小程序增加新的类目“小游戏”，并上线了一款名为“跳一跳”的小游戏。和小程序一样，微信的“小游戏”同样具有即点即玩、无需安装的特性，用户可以和微信的好友一起玩，进行 PK、围观等玩法。

微信表示，目前上线的小游戏包括“欢乐坦克大战”、“爱消除乐园”等，可以通过微信“搜一搜”直接查找小游戏的名称，玩过的小游戏会被保存在微信的“发现 – 游戏 – 我的小游戏”里面。目前来看，微信推出的“小游戏”内容比较简单、轻便，更多应该是为了帮助用户消磨时间，和手游业务提供的内容不同，所以应该也不会产生冲突。

不过微信也表示，他们会在 Android 版针对小游戏测试少量游戏商品内购，iOS 版暂时没有支持内购。想要体验小游戏，用户需要现将微信客户端升级到 6.6.1 版本，iOS 平台用户已经可以在 App Store 下载更新，Android 版也将在近期发布。

除此之外，微信还提供了开发文档和工具，方便开发者先进行开发，小游戏开放注册后，开发者可以注册和提交小游戏。



