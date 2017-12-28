微软小冰加入小米新款 AI 音箱，价格还降了 100 元 新闻

小米 AI 音箱自发售以来似乎一直都是一机难求的状态，不过小米又在今天推出了另一款由小米生态链企业 Yeelight 推出的智能音箱产品“Yeelight 语音助手”。这款音箱最大的亮点在于，它除了拥有小米的“小爱”人工智能系统外，还搭载了微软小冰。

根据 小米众筹 页面的描述，Yeelight 语音助手在外观上和 亚马逊第二代 Echo Dot 极度相似，Yeelight 语音助手同样拥有一个麦克风开关键、两个音量控制键，以及一个多功能键，除此之外还增加了一个静音键，LED 指示灯也是环绕在机身顶部。

Yeelight 语音助手拥有 6 个麦克风（Echo Dot 是 7 个），号称声控距离可以达到 5 米，采用和小米 AI 音箱相同的 64 位 Cortex A53 四核芯片，体积变小，扬声器也缩小到 1.15 英寸，不过据说还可以通过连接蓝牙音箱解决声音的问题。

相比 小米 AI 音箱 已经很“亲民”的 299 元，Yeelight 推出的这款“语音助手”的“众筹价”则是进一步降到 199 元。小米似乎没有在米家的有品商城对这款音箱进行过多宣传，只是默默的把它在众筹频道上架了。

Yeelight 语音助手今天上线不到 2 小时，众筹完成度便已经超过 500%，最终以近 15000 人的数量众筹成功，最终的众筹完成度为 749%。

有趣的是，这款音箱虽然同时搭载了“小爱”人工智能系统和微软小冰，而且两者都可以实现控制“米家”的智能设备，目前 微软小冰官网 也已经在支持的第三方平台中加入了“米家”的图标。相比智障一样的“小爱”，微软小冰的加入或许可以在语音交互方面带来很大改善，未来是否会加入小米 AI 音箱还不得而知。

另一方面，Yeelight 最初便专注于智能灯具的解决方案，品牌上也很难让人联想到音箱类产品，这次推出的智能音箱或许也意味着小米生态链下的厂商在经过成长之后似乎也开始尝试向其他领域延伸。



