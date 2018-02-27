暴风集团 2017 年度营业收入 19.12 亿元，但营业利润仍亏损 2.56 亿 新闻

2 月 27 日，暴风集团公布了 2017 年度业绩快报。2017 年度，暴风集团实现营业收入 19.12 亿元，比上年同期增长 16.07%。报告期内，暴风统帅经营的暴风 TV 业务营业收入较去年同期增长约 45% 营业利润亏损额虽有所缩小，但仍亏损 2.56 亿元。

快报显示，在收入规模扩大的同时， 暴风 TV 业务 的盈利能力同时得到提升，毛利率亏损收窄，获客成本降低。归属于上市公司股东的净利润为 5305 万元，基本每股收益为 0.17 元。具体财务数据将在公司 2017 年度报告中予以详细披露。

1、本报告期内，公司实现营业收入 19.12 亿元，同比增长约 16.07%，主要系公司控制子公司深圳暴风统帅科技有限公司（以下简称“暴风统帅”）在 2017 年度推进硬件产品不断升级，同时发挥软件运营优势，产品获得用户的广泛认可，互联网电视销量稳步提高，营业收入增幅明显，暴风统帅营业收入较去年同期增长约 45%。

2、本报告期内，营业利润-2.56 亿元，同比增长 33.79%，利润总额-2.53 亿元，同比增长 32.33%。暴风统帅的毛利率亏损收窄，当期利润同比大幅增加。

3、本报告期末，公司资产总额 29.42 亿元，同比增长 14.91%；归属于上市公司股东的所有者权益 9.54 亿元，同比增长 5.18%；

4、本报告期末，公司股本 3.28 亿股，较期初增长 18.54%，归属于上市公司股东的每股净资产 2.90 元，较期初下降 11.59%，主要系 2016 年度权益分派导致公司股本增加所致。