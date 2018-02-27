最快 4 月 2 日，“无人”驾驶汽车将上路测试 新闻

2 月 27 日消息，加州机动车辆管理局（DMV）近日发布公告称，允许在没有安全驾驶员坐在车内的情况下在加州地区上路测试，这对 自动驾驶技术 的商用应用而言无疑是一个巨大利好。

据了解，此前在加州测试无人驾驶汽车时，DMV 曾要求每一辆测试车必须配一名安全驾驶员，并在危险情况下接管汽车的驾驶控制权。然而，去年 10 月份，加州 DMV 发布了允许在公共道路上安全部署自动驾驶车辆的修订规定。在新规中允许自 2018 年开始自动驾驶车辆可以没有方向盘、刹车系统、后视镜，且可在真正无人的情况下进行测试。

据了解，3 月 2 日，DMV 官网将会发布公告，并最早可能于 4 月 2 日开始发放测试许可证。这比原来预期的 6 月要早两个月。据称公司可以申请三种类型的许可证：带安全驾驶员的测试、无人驾驶测试以及在公路上的无人测试。

值得一提的是，想要在加州测试这类车辆，首先还需要满足 DMV 的一个要求——这些没有司机的自动驾驶车辆需要被远程监控，一旦出现任何问题，车辆应该交给操作员远程接管。据了解，Waymo 和日产在内的一些公司已开发出了自己的远程驾驶技术（remote-driving technologies），日产甚至还建立了自动驾驶出租车测试监控中心，该监控中心将于今年 3 月在东京开始运营。

DMV 局长 Jean Shiomoto 表示：“这是加州迈向自动驾驶技术的重要一步。安全始终是我们最关心的内容，我们已经准备好和多家厂商合作，在加州地区测试真正的无人驾驶汽车。”

根据 DMV 网站显示，目前已经有 50 家公司获得在加州的公共道路上测试自动驾驶车辆的许可，其中包括通用汽车旗下 Cruise 和 Waymo 等大牌企业以及共享驾乘公司 Uber 和 Lyft。

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